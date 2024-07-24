  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
İşte İtalya’nın renkli adası Burano

2024-07-24 22:34:30
İşte İtalya’nın renkli adası Burano

İtalya’nın renkli adası Burano’da günlük hayat objektiflere yansıdı.

#1
Foto - İşte İtalya’nın renkli adası Burano

İtalya'da, 1987'den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Venedik lagünü içerisindeki 118 adadan biri olan Burano, renkli evlerle dolu sokaklarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - İşte İtalya’nın renkli adası Burano

Burano, Venedik'in merkezine yaklaşık 7 kilometrelik mesafede bulunuyor.

#3
Foto - İşte İtalya’nın renkli adası Burano

Ada, renkli evlerini barındıran 21 hektarlık alana sahipken üzerinde yaklaşık 3 bin kişi yaşıyor.

#4
Foto - İşte İtalya’nın renkli adası Burano

#5
Foto - İşte İtalya’nın renkli adası Burano

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun Ali, yazıklar olsun Fatih
Gündem

Yazıklar olsun Ali, yazıklar olsun Fatih

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, köpekler..
İşte Türk askeri mühendisliği: Öyle bir kara robotu ki her kılığa girebiliyor!
Teknoloji

İşte Türk askeri mühendisliği: Öyle bir kara robotu ki her kılığa girebiliyor!

Türk insansız kara aracı ailesinin önemli üyelerinden ASELSAN ASLAN, yetenekleriyle göz dolduruyor. Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı..
Bulun bu şehir teröristlerini!
Gündem

Bulun bu şehir teröristlerini!

İstanbul Pendik'te bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine tepki gösteren motosiklet sürücüsüne küfürler savurarak silah çekti. Korku dolu..
Bakan Hakan Fidan uyardı: Şimdi hayata geçirmezsek savaş çıkacak
Gündem

Bakan Hakan Fidan uyardı: Şimdi hayata geçirmezsek savaş çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarl..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulu..
Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23