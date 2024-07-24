2024-07-24 22:34:30 İşte İtalya’nın renkli adası Burano
İtalya’nın renkli adası Burano’da günlük hayat objektiflere yansıdı.
İtalya’nın renkli adası Burano’da günlük hayat objektiflere yansıdı.
İtalya'da, 1987'den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Venedik lagünü içerisindeki 118 adadan biri olan Burano, renkli evlerle dolu sokaklarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Burano, Venedik'in merkezine yaklaşık 7 kilometrelik mesafede bulunuyor.
Ada, renkli evlerini barındıran 21 hektarlık alana sahipken üzerinde yaklaşık 3 bin kişi yaşıyor.
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