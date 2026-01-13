İşte İsrail’in en sevdiği Türk devleti: Aralarından su sızmıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konu gündeme geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Tokayev ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi İsrail tarafının girişimiyle gerçekleşti. Görüşmede taraflar, Kazakistan ile İsrail arasındaki iş birliğini ele aldı. Tokayev ve Netanyahu, İsrail ile Kazakistan arasındaki uzun yıllara dayanan çok boyutlu iş birliğinin istikrarlı biçimde gelişmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.