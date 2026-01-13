  • İSTANBUL
İşte İsrail’in en sevdiği Türk devleti: Aralarından su sızmıyor

İsrail, Kazakistan ile ilişkilerini derinleştiriyor. Netanyahu, İbrahim Anlaşmaları adımı için Cumhurbaşkanı Tokayev’e teşekkür etti.

İsrail'in, İbrahim Anlaşmaları'na dahil ettiği Kazakistan'ın cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "derin bir teşekkür" kazandı.

İbrahim ya da Abraham İttifakı, geçtiğimiz ay Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden Kazakistan'ı da içine aldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Yahudi damadı Jared Kushner'in mimarlığında gerçekleşen İbrahim İttifakı'na dahil olan Kazakistan, bu aralar ABD-İsrail ittifakının gözde ülkelerinden biri konumunda.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konu gündeme geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Tokayev ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi İsrail tarafının girişimiyle gerçekleşti. Görüşmede taraflar, Kazakistan ile İsrail arasındaki iş birliğini ele aldı. Tokayev ve Netanyahu, İsrail ile Kazakistan arasındaki uzun yıllara dayanan çok boyutlu iş birliğinin istikrarlı biçimde gelişmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Görüşmede İsrail ile Kazakistan arasında diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, etkileşimin daha da artırılması gibi konular masaya yatırılırken Netanyahu'nun Tokayev'e yönelik en dikkat çekici cümleleri ise İbrahim İttifakı meselesinde sarf edildi.

Netanyahu, Kazak lidere İbrahim Anlaşmaları'na katılma kararı dolayısıyla çok derin teşekkürlerini iletti. Netanyahu, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılma adımını barış, istikrar ve uluslararası diyalogun güçlendirilmesi açısından cesur ve ileri görüşlü bir adım olarak nitelendirdi.

