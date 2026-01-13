İşte haydut ABD'nin göz koyduğu Grönland
Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika'nın göz diktiği Grönland'ın geleneksel evleri havadan görüntülendi.
ABD Başkanı Donald TrumpGrönland’ın ABD için stratejik ve güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.
Trump'ın adanın Arktik’teki askeri dengeler, doğal kaynaklar ve Çin ile Rusya’nın artan etkisi bağlamında "kontrol edilmesi gereken bir bölge" olduğuna dair açıklamaları uluslararası tartışmalara neden oldu.
Donald Trump'ın göz diktiği dünyanın en büyük adası olan Grönland dron ile havadan görüntülendi.
- Grönland'ın geleneksel evleri havadan görüntülendi -
