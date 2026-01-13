  • İSTANBUL
Dünya
İşte haydut ABD'nin göz koyduğu Grönland
Giriş Tarihi:

İşte haydut ABD'nin göz koyduğu Grönland

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika'nın göz diktiği Grönland'ın geleneksel evleri havadan görüntülendi.

İşte haydut ABD'nin göz koyduğu Grönland

ABD Başkanı Donald TrumpGrönland’ın ABD için stratejik ve güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.

İşte haydut ABD'nin göz koyduğu Grönland

Trump'ın adanın Arktik’teki askeri dengeler, doğal kaynaklar ve Çin ile Rusya’nın artan etkisi bağlamında "kontrol edilmesi gereken bir bölge" olduğuna dair açıklamaları uluslararası tartışmalara neden oldu.

İşte haydut ABD'nin göz koyduğu Grönland

Donald Trump'ın göz diktiği dünyanın en büyük adası olan Grönland dron ile havadan görüntülendi.

İşte haydut ABD'nin göz koyduğu Grönland

- Grönland'ın geleneksel evleri havadan görüntülendi -

İşte haydut ABD'nin göz koyduğu Grönland

- Grönland'ın geleneksel evleri havadan görüntülendi -

Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..
Gündem

Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.." başlıklı yazısı...
Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!
Dünya

Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!

Türkiye’den zorla Özbekistan’a gönderilen Özbek alim Alisher Tursunov, bugün işkence ve ağır hastalıkların pençesinde can çekişiyor. Yüzünde..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Akrebe casus kamera takıp yuvasına yolladı: Gördüğü manzara karşısında kanı dondu!
Sosyal Medya

Akrebe casus kamera takıp yuvasına yolladı: Gördüğü manzara karşısında kanı dondu!

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran deney, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Bir çılgın maceracı, "Ölümle dans" diyere..
Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!
Dünya

Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!

İran’daki sokak gösterilerini son Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi destekliyor. El artırıp ‘Şehirleri ele geçirin’ mesajı veren 65 yaşındaki Pehlevi..
FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!
Siyaset

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü cuntacılara methiyeler düzen, "Yarın bizimdir" diyerek milletin iradesine kastedenlere deste..
