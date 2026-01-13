  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın' Tozlu atölyenin kadın ustası: Öğretmenliği bıraktı, marangoz oldu Oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı Bölgede gerilim tırmandı! Füze saldırıları saatlerce sürdü Kakao fiyatları düştükçe düşüyor! Şehir beyaza büründü: Yüksek kesimlerde hayat durma noktasına geldi
Gündem
23
Yeniakit Publisher
İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan verilerde, son üç yılda suçlulara ve suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosu yer aldı.

#1
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

İstanbul Valiliği 2023, 2024 ve 2025 yıllarında "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

#2
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

"İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla son yıllarda suçlulara göz açtırılmadı. Terör, asayiş, ruhsatsız silah, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ile ilgili çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği tarafından, bugün düzenlenen valilik-medya buluşmasında 2023, 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen operasyonlarla ilgili veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

#3
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

İstanbul'da 2025 yılında PKK/KCK'ya 360, FETÖ'ye 720, dini istismar eden terör örgütlerine 309 operasyon gerçekleştirildi. Ayrıca 2023, 2024, ve 2025 yıllarında toplam 15 terör eylemi engellendi. 2025 yılında 2 terör eyleminin engellendiği öğrenildi.

#4
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

2025 yılında terör örgütlerinin finans ağına da büyük darbe vuruldu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen terör operasyonlarında 40 milyon 152 bin TL ele geçirildi.

#5
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

İstanbul'da kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta da azalma yaşandı. Kasten öldürme suçu yüzde 20, cinsel suç yüzde 22, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yüzde 26, hakaret suçu yüzde 24,6, tehdit suçu yüzde 12,9 azaldı.

#6
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı diğer veriler şöyle...

#7
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#8
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#9
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#10
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#11
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#12
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#13
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#14
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#15
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#16
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#17
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#18
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#19
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#20
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#21
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

#22
Foto - İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı

Valiliğin paylaştığı veriler şöyle...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?
Gündem

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?

Sosyal medyada bir kişi, vefat eden eşini toprağa verdikten sonra incelediği telefonundaki mesajları ve yazışmaları görünce şoke oldu. Başın..
İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’
Gündem

İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’

Avukat Feyza Altun’un çağrısıyla İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde toplanan bir grup İranlı muhalif, ülkelerindeki rejime karşı basın a..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!
Dünya

Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!

İran’daki sokak gösterilerini son Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi destekliyor. El artırıp ‘Şehirleri ele geçirin’ mesajı veren 65 yaşındaki Pehlevi..
FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!
Siyaset

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü cuntacılara methiyeler düzen, "Yarın bizimdir" diyerek milletin iradesine kastedenlere deste..
Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi
Gündem

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla da konuştuğunu belirterek, "Gassal, 'Abi 18 gün suda kalacak bir be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23