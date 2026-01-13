İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı
İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan verilerde, son üç yılda suçlulara ve suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosu yer aldı.
İstanbul Valiliği 2023, 2024 ve 2025 yıllarında "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
"İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla son yıllarda suçlulara göz açtırılmadı. Terör, asayiş, ruhsatsız silah, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ile ilgili çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği tarafından, bugün düzenlenen valilik-medya buluşmasında 2023, 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen operasyonlarla ilgili veriler kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul'da 2025 yılında PKK/KCK'ya 360, FETÖ'ye 720, dini istismar eden terör örgütlerine 309 operasyon gerçekleştirildi. Ayrıca 2023, 2024, ve 2025 yıllarında toplam 15 terör eylemi engellendi. 2025 yılında 2 terör eyleminin engellendiği öğrenildi.
2025 yılında terör örgütlerinin finans ağına da büyük darbe vuruldu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen terör operasyonlarında 40 milyon 152 bin TL ele geçirildi.
İstanbul'da kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta da azalma yaşandı. Kasten öldürme suçu yüzde 20, cinsel suç yüzde 22, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yüzde 26, hakaret suçu yüzde 24,6, tehdit suçu yüzde 12,9 azaldı.
