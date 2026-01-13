Tozlu atölyenin kadın ustası: Öğretmenliği bıraktı, marangoz oldu

“ÖĞRETMENLİKTEN SONRA MARANGOZLUĞA YÖNELDİ” Kursiyerlerden Suzan Kelahmet, 12 yıl Okul Öncesi Öğretmenliği yaptıktan sonra, eşinin mesleği marangozluğa yöneldiğine anlattı. Kelahmet, "Eşim yıllardır marangozluk yapıyor. Dolayısıyla bu süreç beni bu üretim sektörüne yöneltti" dedi. Mobilyalarda kadın elinin, işlevselliği ve estetiği değiştirdiğine inandığını da söyleyen Kelahmet, "Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Mobilya İmalat ve Montaj kursu, benim için bir dönüm noktası oldu. Pratik anlamda bazı şeyleri eşimden zaten öğreniyordum, ama bu işi profesyonelce ve iş güvenliğiyle öğrenmek istedim. Bu çerçevede büyükşehir belediyesinin kursu bana yol gösterici, ışık oldu. Kursa başladıktan sonra kendimi daha güçlü ve kararlı hissediyorum. Küçük deneyimlerim vardı, ancak burada işi profesyonel anlamda öğrenmek benim için çok kıymetliydi" diye konuştu. Kendi atölyesini açma yolundaki en önemli adımın resmi belge olduğunu vurgulayan Kelahmet, "Atölyemizin temellerini atmaya başladık, ama bu işin en önemli kısmı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne (MYK) sahip olmak. Bu belgeyi de Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla almak, bizim için büyük bir avantaj oldu. Hem maddi hem manevi olarak zor bir süreçti. Ama işi doğru yerden, güvenilir bir kurumdan öğrenmek, bize büyük kazanç sağladı" diye konuştu.