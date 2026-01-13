  • İSTANBUL
Tozlu atölyenin kadın ustası: Öğretmenliği bıraktı, marangoz oldu
Giriş Tarihi:

Tozlu atölyenin kadın ustası: Öğretmenliği bıraktı, marangoz oldu

Mersin’de hayallerinin peşinden giden eski bir öğretmen, toplumsal kalıpları yıkarak eline testereyi, rendeyi aldı. 12 yıl boyunca çocuklara eğitim veren Suzan Kelahmet, şimdi mobilya atölyesinde ahşaba şekil veriyor.



Mersin'de kadınların iş dünyasındaki sınırları zorladığı yeni bir başarı hikayesi yazılıyor. 12 yıl boyunca Okul Öncesi Öğretmenliği yapan Suzan Kelahmet, mesleğini bırakarak eşinin zanaatı olan marangozluğa yöneldi. Çevresinden gelen "Öğretmensin, marangoz mu olacaksın?" eleştirilerine kulak tıkayan Kelahmet, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ‘Mobilya İmalat ve Montaj' kursuna katılarak profesyonel eğitim aldı. Ahşabın tozuna karışan azmiyle kısa sürede usta adayına dönüşen Kelahmet, artık sadece çocukların geleceğini değil, ahşabın estetiğini de inşa ediyor.



Mersin'de 'Mobilya İmalat ve Montaj' kurslarını kadınlar da tercih etmeye başlarken 12 yıllık öğretmenliğin ardından eşinin mesleğine geçen Suzan Kelahmet dikkat çekti. "Yıllardır öğretmensin, marangoz mu olacaksın?" diye çok tepki aldığını anlatan Kelahmet, ortaya çıkan somut ürünleri görenlerin bakış açılarının değiştiğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi kursları kapsamında verilen ‘Mobilya İmalat ve Montaj' kursu ile vatandaşlara meslek edinme imkânı sunarken, geleceğin kadın mobilya ustalarını da yetiştiriyor. Vatandaşlara mesleki beceriler kazandırarak nitelikli iş gücü istihdamına katkı sağlayan merkezde, ‘Mobilya İmalat ve Montaj' kursunun sunduğu ücretsiz eğitimlerle ahşap işçiliğinin temel teknikleri öğretiliyor. Kursiyerler, uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) ile kendi iş yerlerini açabilme fırsatı bulurken, yurt dışında çalışma olanağına da sahip olabiliyor.



“TEMEL AMACIMIZ, NİTELİKSİZ İŞ GÜCÜNÜ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRMEK” Tırmıl MERCEK Sorumlusu ve Mobilya İmalat ve Montaj kursu eğitmeni Mustafa Asilhan Özkan, MERCEK bünyesinde verilen kursların temel amacının, niteliksiz iş gücünü nitelikli iş gücüne dönüştürmek olduğunu belirtti. Özkan, "Mobilya İmalat ve Montaj kursumuz projelendirme, kesim ve montaj olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Kurslar 18 yaş üstü herkese açık ve kurs sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliği bulunan Mesleki Yeterlilik Belgesi veriliyor. Bu belge sayesinde kurs katılımcıları, niteliklerini ve geçerliliklerini ispatlayarak yurt dışında çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilir" diye konuştu. Mobilya İmalat ve Montaj kursunda 7'nci dönemi tamamladıklarını ve kursiyerlerin 2 ay eğitim aldıktan sonra MYK sınavına hazırlık sürecine başladıklarını ifade eden Özkan, 12 bin lira tutarındaki MYK sınav ücretinin de belediye tarafından karşılandığını ifade etti.



“ÖĞRETMENLİKTEN SONRA MARANGOZLUĞA YÖNELDİ” Kursiyerlerden Suzan Kelahmet, 12 yıl Okul Öncesi Öğretmenliği yaptıktan sonra, eşinin mesleği marangozluğa yöneldiğine anlattı. Kelahmet, "Eşim yıllardır marangozluk yapıyor. Dolayısıyla bu süreç beni bu üretim sektörüne yöneltti" dedi. Mobilyalarda kadın elinin, işlevselliği ve estetiği değiştirdiğine inandığını da söyleyen Kelahmet, "Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Mobilya İmalat ve Montaj kursu, benim için bir dönüm noktası oldu. Pratik anlamda bazı şeyleri eşimden zaten öğreniyordum, ama bu işi profesyonelce ve iş güvenliğiyle öğrenmek istedim. Bu çerçevede büyükşehir belediyesinin kursu bana yol gösterici, ışık oldu. Kursa başladıktan sonra kendimi daha güçlü ve kararlı hissediyorum. Küçük deneyimlerim vardı, ancak burada işi profesyonel anlamda öğrenmek benim için çok kıymetliydi" diye konuştu. Kendi atölyesini açma yolundaki en önemli adımın resmi belge olduğunu vurgulayan Kelahmet, "Atölyemizin temellerini atmaya başladık, ama bu işin en önemli kısmı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne (MYK) sahip olmak. Bu belgeyi de Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla almak, bizim için büyük bir avantaj oldu. Hem maddi hem manevi olarak zor bir süreçti. Ama işi doğru yerden, güvenilir bir kurumdan öğrenmek, bize büyük kazanç sağladı" diye konuştu.



“ÖĞRETMENSİN, MARANGOZ MU OLACAKSIN” DİYE ÇOK TEPKİ ALDIM” Meslek değişikliği sürecinde çevresinden olumsuz tepkiler aldığına da dikkat çeken Kelahmet, mobilya işinin erkek egemen bir alan olarak görüldüğüne değinerek" Yıllardır öğretmensin, marangoz mu olacaksın?’ diye çok tepki aldım. Ama ortaya çıkan somut ürünleri gördüklerinde, bakış açıları değişti. Şimdi çevremden destek görüyorum. Hiçbir kadın; yaşı, mesleği ya da sektörü bahane ederek hayallerinden vazgeçmesin. Ben de ‘yapamam’ diyenlerdendim. Ama cesaret ve doğru destekle, her alanda var olunabilir. Büyükşehir’in kadın şoförleri, bu konuda beni en çok motive eden örneklerden biriydi" ifadelerini kullandı. Kursiyerlerden Oğuz Kutay ise aktif olarak marangozluk yaptığını, ancak ustalık belgesi almak için kursa başvurduğunu, mobilya üzerine daha ileri düzey bilgiler öğrendiğini anlattı.

