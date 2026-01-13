Havalar soğudu! Taze sıkım meyve suyuna ilgi arttı

"1 kilogram portakaldan yaklaşık 200 gramlık bir bardak meyve suyu elde ediliyor. Kış aylarında gribal hastalıkların artmasıyla vatandaşlar bu ürünlere daha duyarlı yaklaşıyor. Turistler de taze sıkım meyve sularına yoğun ilgi gösteriyor ama şu anda narın mevsimi olduğu için portakalla biriikte çok hızlı satılıyor. Biz de rafımızda ağırlıklı olarak bunları bulunduruyoruz. Diğer meyve suları da satılıyor ama aşırı derece portakal ve nar sularına bir ilgi var."