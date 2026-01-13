Havalar soğudu! Taze sıkım meyve suyuna ilgi arttı

Taze sıkım meyve sularının anında hazırlanarak tüketiciye sunulduğunu vurgulayan Şimşek, "Bizler portakal, nar, mandalina sularını önceden sıkıp onu bir kavanoza koyup ardından istendiğinde bunu bardağa döküp vermiyoruz. Meyveler siparişle birlikte anında sıkılıyor, taze şekilde tüketiciye veriliyor. Bundan dolayı da dükkanlarda, büfelerde taze sıkım meyve sularının satışları artıyor ve bunun satışı vatandaşa açık bir şekilde, hijyenik, görünür bir şekilde oluyor. Bu şekil meyve sularının olması ülkemize gelen yabancıların da çok dikkatini çekiyor." diye konuştu.