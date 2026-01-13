  • İSTANBUL
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

Evinin camından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk sessizliğini bozarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

Ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

#2
Foto - Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.

#3
Foto - Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası kızı Tuğyan Gülter’in tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Gülter sosyal medyada yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tuğberk’in sözleri kamuoyunda yankı uyandırdı.

#4
Foto - Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

Tuğberk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine küfür edildiği ve iftiralar atıldığını dile getirdi.

#5
Foto - Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

Sosyal medyada video çeken Tuğberk, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor." dedi.

#6
Foto - Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

"SİZ BU İŞE BULAŞMAYIN" Ayrıca Tuğberk, "Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen. Buradan kuzenlerime de sesleniyorum, ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın. Biz yarın yüz yüze bakacağız, siz bu işlere bulaşmayın abiciğim" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

Tuğberk, geçtiğimiz haftalarda kendi kişisel hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

#8
Foto - Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

Tuğberk paylaşımında, "Bitti.Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek." ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7

