Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'

"SİZ BU İŞE BULAŞMAYIN" Ayrıca Tuğberk, "Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen. Buradan kuzenlerime de sesleniyorum, ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın. Biz yarın yüz yüze bakacağız, siz bu işlere bulaşmayın abiciğim" ifadelerini kullandı.