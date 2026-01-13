Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın'
Evinin camından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk sessizliğini bozarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.
Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası kızı Tuğyan Gülter’in tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Gülter sosyal medyada yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tuğberk’in sözleri kamuoyunda yankı uyandırdı.
Tuğberk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine küfür edildiği ve iftiralar atıldığını dile getirdi.
Sosyal medyada video çeken Tuğberk, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor." dedi.
"SİZ BU İŞE BULAŞMAYIN" Ayrıca Tuğberk, "Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen. Buradan kuzenlerime de sesleniyorum, ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın. Biz yarın yüz yüze bakacağız, siz bu işlere bulaşmayın abiciğim" ifadelerini kullandı.
Tuğberk, geçtiğimiz haftalarda kendi kişisel hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.
Tuğberk paylaşımında, "Bitti.Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek." ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7
