İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor
Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, tehdit oluşturan İHA'ları havada etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirdiği yerli ve milli "avcı drone" sistemi TUNGA-X'in çarpıcı yeni görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Saatte 300 kilometre maksimum hıza ulaşabilen, radar ve EO/IR kamera sistemleriyle tam entegre çalışan bu yenilikçi sistem, otonom hedef takibiyle düşman unsurlarına göz açtırmıyor. Lançer gerektirmeyen dikey kalkış kabiliyeti sayesinde kara, hava ve deniz platformlarından saniyeler içinde görev başlatabilen TUNGA-X, sahadaki güvenlik güçlerinin en büyük güvencesi olmaya aday gösteriliyor.