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İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, tehdit oluşturan İHA'ları havada etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirdiği yerli ve milli "avcı drone" sistemi TUNGA-X'in çarpıcı yeni görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Saatte 300 kilometre maksimum hıza ulaşabilen, radar ve EO/IR kamera sistemleriyle tam entegre çalışan bu yenilikçi sistem, otonom hedef takibiyle düşman unsurlarına göz açtırmıyor. Lançer gerektirmeyen dikey kalkış kabiliyeti sayesinde kara, hava ve deniz platformlarından saniyeler içinde görev başlatabilen TUNGA-X, sahadaki güvenlik güçlerinin en büyük güvencesi olmaya aday gösteriliyor.

#1
Foto - İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor

STM’nin paylaştığı bilgilere göre TUNGA-X, 300 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Sistem; gündüz ve gece görev yapabilen EO/IR kamera, radar/Lidar tabanlı yaklaşma sensörleri ve görüntü işleme destekli otonom hedef takip kabiliyetlerine sahip.

#2
Foto - İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor

TUNGA-X, İHA tespit radarlarıyla entegre çalışıyor. STM’nin daha önce açıkladığı senaryoya göre radar tarafından 10 kilometre mesafeye kadar tespit edilen tehdit, anlık olarak TUNGA-X’e aktarılıyor.

#3
Foto - İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor

Avcı dron, tehdit unsurunun yaklaşma koridoruna yönelerek hedefi EO/IR kameralarıyla doğruluyor ve yakınlık tapalı mekanizmayla müdahale gerçekleştiriyor.

#4
Foto - İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor

Sistem ayrıca görevin iptal edilmesi halinde geri dönüş yapabilecek şekilde tasarlandı.

#5
Foto - İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor

Lançer gerektirmeyen dikey kalkış kabiliyeti sayesinde kara, hava ve deniz platformlarından görev başlatabiliyor.

#6
Foto - İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor

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