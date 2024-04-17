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İşte, dünyanın en yüksek 3. şelalesi!

2024-04-17 18:26:09
İşte, dünyanın en yüksek 3. şelalesi!

Erzurum'da bulunan Tortum Şelalesi ilkbaharla birlikte adeta coştu.

#1
Foto - İşte, dünyanın en yüksek 3. şelalesi!

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "Türkiye'nin 11. Sakin Kenti" seçilen Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, baharla birlikte ziyaretçilerini mest ediyor.

#2
Foto - İşte, dünyanın en yüksek 3. şelalesi!

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırındaki Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olma özelliğini taşıyor.

#3
Foto - İşte, dünyanın en yüksek 3. şelalesi!

Erzurum Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle çevresi yenilenen Tortum Şelalesi, turistlerin ve doğa severlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

#4
Foto - İşte, dünyanın en yüksek 3. şelalesi!

Çevresine yapılan yürüyüş yolları, restoran, engelli rampaları, mesire alanları ve serinleten suyuyla yazın binlerce turist tarafından tercih edilen şelale, baharla birlikte eriyen kar sularıyla coşmaya başladı.

#5
Foto - İşte, dünyanın en yüksek 3. şelalesi!

Bayramı tatili nedeniyle binlerce insanın ziyaret ettiği Tortum Şelalesi, bugünlerde hız kesmeden ziyaretçilerin misafir ediyor. Şelalenin görünümüne ve doğal güzelliğine hayran kalan insanlar buradan ayrılmakta zorlanıyor.

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