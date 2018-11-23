İşte dünyanın en güçlü 10 hava ordusu (Listede Türkiye de var)
'Global Firepower' adlı internet sitesi hazırladığı listeyle, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip orduları listeledi. Listede Türkiye'de yer aldı.
1- ABD (13 bin 362 adet hava aracı)
2- Rusya (13 bin 362 adet hava aracı)
3- Çin (3 bin 35 adet hava aracı)
4- Hindistan (2 bin 185 adet hava aracı)
5- Güney Kore (1560 adet hava aracı)
6- Japonya (1508 adet hava aracı)
7- Pakistan (1281 adet hava aracı)
8- Fransa (1262 adet hava aracı)
9- Mısır (1132 adet hava aracı)
10- Türkiye (1056 adet hava aracı)