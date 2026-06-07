İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Aniden canınız kurabiye çekti ya da kahvaltıda taze ekmeğe tereyağı sürmek istediniz; ancak buzluktan yeni çıkan tereyağı taş gibi! Bu can sıkıcı durumda ilk akla gelen çözüm mikrodalga olsa da dikkat: Mikrodalga, yağı yumuşatmak yerine hızla eritip sıvılaştırabilir. Bu da tariflerinizin kıvamını bozabilir. Peki ne yapabilirsiniz? İşte saatlerce beklemek yerine, tereyağını dakikalar içinde yumuşatacak o pratik yöntem…