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Kadın - Aile
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Yeniakit Publisher
İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Mutfağıımızın temel gıdası olan tereyağı için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

#1
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Aniden canınız kurabiye çekti ya da kahvaltıda taze ekmeğe tereyağı sürmek istediniz; ancak buzluktan yeni çıkan tereyağı taş gibi! Bu can sıkıcı durumda ilk akla gelen çözüm mikrodalga olsa da dikkat: Mikrodalga, yağı yumuşatmak yerine hızla eritip sıvılaştırabilir. Bu da tariflerinizin kıvamını bozabilir. Peki ne yapabilirsiniz? İşte saatlerce beklemek yerine, tereyağını dakikalar içinde yumuşatacak o pratik yöntem…

#2
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Tereyağının kolay sürülebilen ideal kıvama ulaşması için normalde oda sıcaklığında yaklaşık 1-2 saat beklemesi gerekir. Ancak çoğu kişi bu süreyi beklemek istemediği için çözümü mikrodalgada arar.

#3
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Ne var ki bu yöntem genellikle beklenen sonucu vermez; tereyağının dış kısmı eriyip sıvılaşırken iç bölümü sertliğini koruyabilir.

#4
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Bunun yerine uygulanabilecek basit bir yöntem, tereyağını doğrudan ısıya maruz bırakmadan kontrollü şekilde yumuşatmayı sağlar. Isının dengeli bir şekilde yayılmasına yardımcı olan bu pratik hile sayesinde tereyağı, yalnızca birkaç dakika içinde sürülebilir kıvama ulaşabilir.

#5
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Bu yöntemi uygulamak için evdeki derin bir cam kase, bardak veya büyük bir metal kap kullanabilirsiniz.

#6
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Bu yöntemi uygulamak için birkaç basit adımı takip etmeniz yeterli:

#7
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Derin bir cam veya metal kabın içine kaynar su doldurun ve kabın iyice ısınması için birkaç dakika bekleyin. Isıyı daha iyi muhafaza ettiği için cam veya metal kap kullanılması tavsiye edilir.

#8
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Ardından kabın içindeki suyu tamamen boşaltın ve kabı kurulayın. Sert tereyağını bir tabağın üzerine yerleştirin. Isınmış kabı ters çevirerek tereyağının üzerini kapatın.

#9
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Kabın içinde hapsolan sıcak hava, kontrollü bir ısı ortamı oluşturarak tereyağının yavaşça yumuşamasını sağlar. Isı doğrudan temas etmediği için tereyağı erimez; bunun yerine dış yüzeyinden başlayarak iç kısımlarına doğru eşit şekilde yumuşar.

#10
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Böylece birkaç dakika içinde kahvaltılık ekmeklerinize sürebileceğiniz veya tariflerinizde kullanabileceğiniz ideal kıvama ulaşır.

#11
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Yöntem son derece pratik olsa da en iyi sonucu almak için birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle tereyağını sıcak kabın altında gereğinden fazla bekletmemelisiniz.

#12
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

Çoğu durumda birkaç dakika, ideal sürülebilir kıvama ulaşması için yeterli olacaktır. Buradaki amaç tereyağını eritmek değil, kontrollü bir şekilde yumuşatmaktır. Bu nedenle kabın aşırı sıcak olması veya tereyağının uzun süre sıcak havaya maruz kalması, yağın kısmen erimesine neden olabilir.

#13
Foto - İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!

En iyi sonucu elde etmek için süreci ara ara kontrol ederek ilerlemek faydalı olacaktır.

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