İşte donmuş tereyağını dakikalar içerisinde yumuşatan yöntem... Saatlerce beklemeye son verin!
Mutfağıımızın temel gıdası olan tereyağı için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
Mutfağıımızın temel gıdası olan tereyağı için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
Aniden canınız kurabiye çekti ya da kahvaltıda taze ekmeğe tereyağı sürmek istediniz; ancak buzluktan yeni çıkan tereyağı taş gibi! Bu can sıkıcı durumda ilk akla gelen çözüm mikrodalga olsa da dikkat: Mikrodalga, yağı yumuşatmak yerine hızla eritip sıvılaştırabilir. Bu da tariflerinizin kıvamını bozabilir. Peki ne yapabilirsiniz? İşte saatlerce beklemek yerine, tereyağını dakikalar içinde yumuşatacak o pratik yöntem…
Tereyağının kolay sürülebilen ideal kıvama ulaşması için normalde oda sıcaklığında yaklaşık 1-2 saat beklemesi gerekir. Ancak çoğu kişi bu süreyi beklemek istemediği için çözümü mikrodalgada arar.
Ne var ki bu yöntem genellikle beklenen sonucu vermez; tereyağının dış kısmı eriyip sıvılaşırken iç bölümü sertliğini koruyabilir.
Bunun yerine uygulanabilecek basit bir yöntem, tereyağını doğrudan ısıya maruz bırakmadan kontrollü şekilde yumuşatmayı sağlar. Isının dengeli bir şekilde yayılmasına yardımcı olan bu pratik hile sayesinde tereyağı, yalnızca birkaç dakika içinde sürülebilir kıvama ulaşabilir.
Bu yöntemi uygulamak için evdeki derin bir cam kase, bardak veya büyük bir metal kap kullanabilirsiniz.
Bu yöntemi uygulamak için birkaç basit adımı takip etmeniz yeterli:
Derin bir cam veya metal kabın içine kaynar su doldurun ve kabın iyice ısınması için birkaç dakika bekleyin. Isıyı daha iyi muhafaza ettiği için cam veya metal kap kullanılması tavsiye edilir.
Ardından kabın içindeki suyu tamamen boşaltın ve kabı kurulayın. Sert tereyağını bir tabağın üzerine yerleştirin. Isınmış kabı ters çevirerek tereyağının üzerini kapatın.
Kabın içinde hapsolan sıcak hava, kontrollü bir ısı ortamı oluşturarak tereyağının yavaşça yumuşamasını sağlar. Isı doğrudan temas etmediği için tereyağı erimez; bunun yerine dış yüzeyinden başlayarak iç kısımlarına doğru eşit şekilde yumuşar.
Böylece birkaç dakika içinde kahvaltılık ekmeklerinize sürebileceğiniz veya tariflerinizde kullanabileceğiniz ideal kıvama ulaşır.
Yöntem son derece pratik olsa da en iyi sonucu almak için birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle tereyağını sıcak kabın altında gereğinden fazla bekletmemelisiniz.
Çoğu durumda birkaç dakika, ideal sürülebilir kıvama ulaşması için yeterli olacaktır. Buradaki amaç tereyağını eritmek değil, kontrollü bir şekilde yumuşatmaktır. Bu nedenle kabın aşırı sıcak olması veya tereyağının uzun süre sıcak havaya maruz kalması, yağın kısmen erimesine neden olabilir.
En iyi sonucu elde etmek için süreci ara ara kontrol ederek ilerlemek faydalı olacaktır.
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