  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Peygamber Efendimiz (sav) neden çörek otunu tavsiye ediyor? Her hastalığa şifa kaynağı... Evde 5 basit adımda lekelere veda... Damlayan meyve lekeleri kabus olmasın! Arkeologları bile gülümseten keşif: 3 bin yıllık mozaikte bakın ne yazıyor! Trabzonspor 148 hafta sonra bunu başarmak istiyor! İşte doğal yöntemlerle bu havalarda korunmanın yolu: Dudak çatlaklıklarına birebir çözüm! Rusya'dan ülkedeki vatandaşlarına Türkiye uyarısı: Beklentiye girmeyin bu çok zor Türk bayrakları altında iftar yaptılar: Esenler’den Gazze’ye 10 bin kişilik iftar sofrası Galatasaray'a Wilfried Singo müjdesi! Dev talibi için 60 milyon euro sorun değil 'Her şey tamam' derken Sadettin Saran'dan teknik direktör için yeni karar! Büyük sürpriz...
Kadın - Aile
15
Yeniakit Publisher
İşte doğal yöntemlerle bu havalarda korunmanın yolu: Dudak çatlaklıklarına birebir çözüm!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte doğal yöntemlerle bu havalarda korunmanın yolu: Dudak çatlaklıklarına birebir çözüm!

Havaların bir sıcak ve bir soğuk olması sebebiyle dudak kuruluğuna doğal çözüm metotlarını uygulayabilirsiniz.

#1
Dudaklarınızın sürekli kuruması, çatlaması ve bazen kanaması can sıkıcı bir sorun olabilir. Peki, dudak çatlakları neden oluşuyor ve hangi yöntemlerle hem nemlendirilip hem de koruma sağlanabilir? İşte evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler, medikal çözümler ve çatlamayı önlemenin pratik yolları…

#2
Dudaklar, vücudun en hassas bölgelerinden biridir ve yağ bezlerinin bulunmaması nedeniyle kolayca kurur.

#3
Sıcak, soğuk veya kuru hava ile güneşe uzun süre maruz kalmak, dudak yüzeyinin nemini hızla kaybetmesine yol açar.

#4
Aynı şekilde dudakları sık sık yalamak da kuruluğu artırarak çatlak oluşumunu tetikler. Dudaklardaki çatlaklar, hem görüntü olarak rahatsız edici olabilir hem de ağrılı bir deneyim yaratabilir.

#5
Dudak derisi, vücuttaki diğer bölgelerin derisine kıyasla daha ince ve koruyucu tabakası olmayan bir yapıya sahiptir.

#6
Bu durum, dudakların çevresel etkilere karşı savunmasız olmasına neden olur. Tükürükle sürekli temas, mikro kanalların açılmasına ve nemin hızla buharlaşmasına yol açarak dokunun elastikiyetini kaybettirir. Eğer bu kuruluk önlenmezse, derin çatlaklar, kanama ve enfeksiyon riski artar.

#7
Kuruyan ve çatlayan dudaklarda genellikle şu belirtiler görülür: -Dudaklarda gözle görülür kuruluk -Pul pul dökülme ve çatlaklar -Kanama -Yanma veya batma hissi -Kaşıntı ve hafif ağrı

#8
Bu belirtiler, özellikle baharatlı veya tuzlu yiyecekler tüketildiğinde daha belirgin hale gelir.

#9
Dudak çatlaması, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir: -Güneş ışığına uzun süre maruz kalmak -Soğuk, kuru veya aşırı sıcak hava -Dudakları sık sık yalamak veya ısırmak -Yetersiz su tüketimi

#10
-Vitamin eksiklikleri -Tütün kullanımı ve bazı kozmetik ürünler -Bazı tıbbi durumlar veya ilaçlar

#11
Dudakları sağlıklı tutmak için düzenli bakım şarttır. Bunun için uygulanabilecek yöntemler: -Güneşe çıkmadan önce SPF içeren dudak kremi kullanmak -Gün içinde dudakları düzenli olarak nemlendirmek -Hava nemlendirici cihazlarla ortamın nemini artırmak -Bol su içmek ve dudaklara zarar veren alışkanlıklardan uzak durmak -Dudak peelingi ile ölü deriyi nazikçe temizlemek

#12
Evde uygulanabilecek doğal ürünler de dudak sağlığını destekler: Aloe vera: Dudakların nemlenmesine ve tahrişin yatışmasına yardımcı olur Hindistan cevizi yağı: Cildi yumuşatır ve nemi tutar Bal: Antibakteriyel özellikleri ile çatlak oluşumunu engeller Salatalık: Vitamin ve mineral kaynağı olarak dudakların nemlenmesini sağlar Yeşil çay poşeti: Ilık olarak uygulanınca dudaklardaki iltihabı azaltır

#13
Daha derin çatlaklar için hyaluronik asit, gliserin veya seramid içeren nemlendirici ürünler kullanılabilir.

#14
Dudak kuruluğunuza en iyi çözümü bulmak için bu yöntemlerden önce cilt doktorunuza muhakkak danışınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23