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Ekonomi
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İşte buna şapka çıkarılır! "Mart ayında bütün emeklilere 4 bin lira zam yapılacak"

2024-01-26 16:07:33
İşte buna şapka çıkarılır! “Mart ayında bütün emeklilere 4 bin lira zam yapılacak”

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam Meclis'ten geçti, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından maaşlara yansıması bekleniyor. Emekliler ek zamma kavuşmadan yeni bir ek zam geleceği iddiaları da devam ediyor. Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un yeni ek zam iddiasını hatırlatarak, seçim öncesini işaret etti. Kahveci, "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!" dedi.

#1
Foto - İşte buna şapka çıkarılır! "Mart ayında bütün emeklilere 4 bin lira zam yapılacak"

SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlı maaşlar hesaplara yansımadan seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi. Seçim öncesi emeklilere seyyanen bir zam daha geleceği iddiaları gündeme geldi. 

#2
Foto - İşte buna şapka çıkarılır! "Mart ayında bütün emeklilere 4 bin lira zam yapılacak"

Halk TV canlı yayınına katılan gazeteci İbrahim Kahveci, konuşmasında SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamasına değindi. Kahveci, "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!" diye konuştu.

#3
Foto - İşte buna şapka çıkarılır! "Mart ayında bütün emeklilere 4 bin lira zam yapılacak"

Kahveci, "Geçen gün Özgür Erdursun da bir kanalda bahsetti, muhtemelen emeklilere yüzde 49 zam da yetmeyecek, mart ayında 2 bin ile 4 bin arasında seyyanen, herkese 4 bin.

#4
Foto - İşte buna şapka çıkarılır! "Mart ayında bütün emeklilere 4 bin lira zam yapılacak"

Herkese 4 bin dediğim zaman şöyle düşünün, 10 bin lira maaş alana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 40 zam olmuş oluyor, 40 bin lira emekli maaşı olana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 10. Seyyanen rakam mutlak rakamdır” dedi. 

#5
Foto - İşte buna şapka çıkarılır! "Mart ayında bütün emeklilere 4 bin lira zam yapılacak"

#6
Foto - İşte buna şapka çıkarılır! "Mart ayında bütün emeklilere 4 bin lira zam yapılacak"

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