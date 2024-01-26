2024-01-26 16:07:33 İşte buna şapka çıkarılır! “Mart ayında bütün emeklilere 4 bin lira zam yapılacak”
Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam Meclis'ten geçti, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından maaşlara yansıması bekleniyor. Emekliler ek zamma kavuşmadan yeni bir ek zam geleceği iddiaları da devam ediyor. Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un yeni ek zam iddiasını hatırlatarak, seçim öncesini işaret etti. Kahveci, "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!" dedi.