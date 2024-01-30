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İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

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İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

2024-01-30 15:00:47
İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

Kirden arındırıyor, sanki yeniden doğmuş gibi yapıyor. İstanbul'a oldukça yakın ve çoğu kişi bilmiyor. İşte tatil döneminde full kapasite çalışan 5 termal kaplıca... Akın var desek yanlış olmaz Okulların kapanmasıyla kaplıcalara olan ilgi yeniden zirvede. Daha önce f5haber olarak İstanbul'un yanı başındaki kaplıcaları derlemiştik. Bugün de en çok rağbet gören kaplıcaları sizler için hazırladık. Sömestr döneminde tesislerde boş yer bile bulunmuyor. İşte kış mevsiminde yapılacak en iyi tatiller arasında yer alan kaplıcalar hakkında tüm merak ettikleriniz.

#1
Foto - İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

1. BOLVADİN KAPLICALARI 1942 yılında, Bolvadin Belediyesi'nin mülkiyetine geçen bu arazi, o dönemdeki Belediye Başkanı Hasan Türkmen tarafından satın alınmıştır. Bolvadin Belediyesi tarafından elde edilen bu değerli topraklar, Kızıl Kilise Kaplıcası olarak adlandırılmış ve halk arasında "Kızıl Kirse Kaplıcası" olarak bilinir. Bu doğal kaplıca, özellikle şifalı kaplıca suları ve bu suların içerdiği minerallerden oluşan kırmızı tortu (Kirs) ile ünlüdür. Söz konusu alan, adeta doğanın bir armağanı olarak değerlendirilerek, şifalı özellikleriyle öne çıkan Kızıl Kilise Kaplıcası, bölgedeki insanların sağlıklı yaşam ve iyileşme amacıyla tercih ettiği bir destinasyon haline gelmiştir. Bu eşsiz kaplıca, sadece Bolvadin Belediyesi'nin değil, aynı zamanda bölge halkının da gururu olmuş ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir.

#2
Foto - İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

2. GAZLIGÖL KAPLICALARI Gazlıgöl Kaplıcaları, saf kalsiyum kaynakları grubunda yer alan ve büyük miktarda serbest karbon dioksit içeren benzersiz özelliklere sahip bir termal su kaynağıdır. Bu özellikleri sayesinde, çeşitli tedavilerde banyo şeklinde kullanılan en ideal sular arasında kabul edilmektedir. Avrupa'da ünlü Vichy Kaynakları'nda serbest karbon dioksit miktarı daha düşükken, Gazlıgöl Kaplıcaları'nda bu miktarın daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, Gazlıgöl Kaplıcaları'nın benzersiz mineral bileşimi ve sağlık açısından faydalı özellikleriyle öne çıkmasını sağlamaktadır. Tarihsel bir geçmişe sahip olan Gazlıgöl Kaplıcaları, Eski Tunç Çağı'ndan beri şifa dağıtan bir kaynak olarak bilinmektedir. Suyun yüksek radyoaktivitesi, kaplıcanın sağlık ve tedavi amaçlı kullanımını destekleyen önemli bir özelliktir. Gazlıgöl Kaplıcaları, doğal kaynaklarıyla sağlık turizmi açısından önemli bir destinasyon olma özelliğini sürdürmektedir.

#3
Foto - İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

3. SANDIKLI TERMAL Afyonkarahisar ili sınırları içinde bulunan Sandıklı ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafede konumlanan Hüdai Kaplıcaları, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 65. kilometresinden sonra güneybatı yönünde bulunmaktadır.

#4
Foto - İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

SOLUNUM YOLLARINA İYİ GELİYOR Medimagazin.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Romatizmal hastalıkları hafifletir. Kasların rahatlamasını sağlar. Dolaşımı iyileştirir. Cilt sağlığını destekler. Stres ve kaygıyı azaltır. Solunum yollarına iyi gelir. İltihapları azaltır. Sindirim sistemine katkı sağlar.

#5
Foto - İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

İSTANBUL'A EN YAKIN 5 KAPLICA Sizlere daha önce İstanbul'a yakın kaplıcaları listelemiştik. Yoğun istek üzerine bir kez daha İstanbul'a yakın termal noktaları sıralayacağız.

#6
Foto - İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

• Tuzla kaplıcaları Gölcük kaplıcaları Yalova Termal İznik kaplıcaları Kuzuluk

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