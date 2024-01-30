İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

1. BOLVADİN KAPLICALARI 1942 yılında, Bolvadin Belediyesi'nin mülkiyetine geçen bu arazi, o dönemdeki Belediye Başkanı Hasan Türkmen tarafından satın alınmıştır. Bolvadin Belediyesi tarafından elde edilen bu değerli topraklar, Kızıl Kilise Kaplıcası olarak adlandırılmış ve halk arasında "Kızıl Kirse Kaplıcası" olarak bilinir. Bu doğal kaplıca, özellikle şifalı kaplıca suları ve bu suların içerdiği minerallerden oluşan kırmızı tortu (Kirs) ile ünlüdür. Söz konusu alan, adeta doğanın bir armağanı olarak değerlendirilerek, şifalı özellikleriyle öne çıkan Kızıl Kilise Kaplıcası, bölgedeki insanların sağlıklı yaşam ve iyileşme amacıyla tercih ettiği bir destinasyon haline gelmiştir. Bu eşsiz kaplıca, sadece Bolvadin Belediyesi'nin değil, aynı zamanda bölge halkının da gururu olmuş ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir.