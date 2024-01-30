2024-01-30 15:00:47 İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca
Kirden arındırıyor, sanki yeniden doğmuş gibi yapıyor. İstanbul'a oldukça yakın ve çoğu kişi bilmiyor. İşte tatil döneminde full kapasite çalışan 5 termal kaplıca... Akın var desek yanlış olmaz Okulların kapanmasıyla kaplıcalara olan ilgi yeniden zirvede. Daha önce f5haber olarak İstanbul'un yanı başındaki kaplıcaları derlemiştik. Bugün de en çok rağbet gören kaplıcaları sizler için hazırladık. Sömestr döneminde tesislerde boş yer bile bulunmuyor. İşte kış mevsiminde yapılacak en iyi tatiller arasında yer alan kaplıcalar hakkında tüm merak ettikleriniz.