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Siyaset
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İstanbul'un 7 ilçesinde seçim heyecanı
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İstanbul'un 7 ilçesinde seçim heyecanı

İstanbul’un yedi farklı ilçesinde ara seçim başladı. Bazı mahallelerde yaşayan vatandaşlar, ölüm, istifa gibi sebeplerle boş kalan muhtarlık koltuklarının yeni sahiplerini seçmek amacıyla ara seçim kapsamında sandık başına gitti.

#1
Foto - İstanbul'un 7 ilçesinde seçim heyecanı

Şişli'de Gülbahar Mahallesi'ndeki Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'nda kurulan 42 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

#2
Foto - İstanbul'un 7 ilçesinde seçim heyecanı

Görevi başındayken vefat eden Muhtar Kemal Şen'in yerine seçilecek muhtar için seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

#3
Foto - İstanbul'un 7 ilçesinde seçim heyecanı

Sandık başına kimlik kontrolü yapılan seçmenler, görevlilerin kendilerine ilettiği pusulalarla oylarını kullandı.

#4
Foto - İstanbul'un 7 ilçesinde seçim heyecanı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilen 7 ilçedeki bazı mahallelerde de sandıklar kuruldu. Bu kapsamda, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Muhtarlık seçimi yapılacak diğer mahalleler şu şekilde: “Bayrampaşa'daki Yenidoğan Mahallesi, Fatih'teki Haseki Sultan Mahallesi, Fatih'teki Sarıdemir Mahallesi, Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi, Pendik'teki Bahçelievler Mahallesi, Ümraniye'deki Topağacı Mahallesi ile Arnavutköy'deki Mavigöl Mahallesi.”

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