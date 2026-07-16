Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'

ABD'li yetkililere göre Trump yönetimi, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varmak için aylarca çaba harcadı, ancak sonunda Netanyahu'nun istenen tavizleri vermek istemediği sonucuna ulaştı. Bu tavizler arasında, Aralık 2024'te Esed rejiminin çöküşünden bu yana İsrail ordusunun işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmesi de vardı. Salı günü ABD'li arabulucular, birkaç hafta önce iki ülke tarafından imzalanan çerçeve anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere Roma'da İsrailli ve Lübnanlı diplomatlarla bir araya gelmişti. Bu anlaşma kapsamında İsrail, Güney Lübnan'da halihazırda işgal ettiği iki pilot bölgeden güçlerini çekmeyi ve Lübnan ordusunun burada konuşlanmasına izin vermeyi taahhüt etmişti.