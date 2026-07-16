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Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'

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Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'

ABD'li ve İsrailli yetkililere göre Donald Trump, Netanyahu'dan İsrail güçlerini Suriye'den çekmeye başlamasını ve benzer bir adımı Lübnan'da da atmasını istedi. ABD'li ve İsrailli yetkililere göre Başkan Donald Trump, perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in Suriye'deki güçlerini yeniden konuşlandırarak çekmeye başlaması gerektiğini" söyledi ve "Lübnan'da da aynı şeyi yapması" çağrısında bulundu. Netanyahu'nun, bu konuda kayda değer adımlar atması beklenmiyor. Ancak Trump'ın talepleri İsrailli lider üzerindeki baskıyı artırıyor.

#1
Foto - Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'

İsrail ordusu halihazırda Güney Lübnan ve Güney Suriye'nin geniş kesimlerini işgal ediyor. İsrail hükümetinin üst düzey isimleri bu bölgeler üzerinde süresiz kontrol istiyor, bazıları ise burada Yahudi yerleşimleri kurulmasını savunuyor. Axios'un aktardığı habere göre ABD'li bir yetkili, Trump'ın Netanyahu'ya "İsrail ordusunun Suriye topraklarındaki varlığının gerilime yol açtığını ve tırmanışa yol açabileceğini söylediğini" aktardı.

#2
Foto - Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'

ABD'li yetkiliye göre Trump, Netanyahu'ya, "Sizi orada istemiyorlar. Güçlerinizi yeniden konuşlandırıp geri çekmelisiniz" dedi. Yetkili, aynı durumun Lübnan için de geçerli olduğunu ekledi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada, "Başbakan kendi adına, İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerine ihtiyaç olduğunu gündeme getirdi" dedi. Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme, Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesi kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile yaptığı toplantıdan bir gün sonra gerçekleşti.

#3
Foto - Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'

ABD'li yetkililere göre Trump yönetimi, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varmak için aylarca çaba harcadı, ancak sonunda Netanyahu'nun istenen tavizleri vermek istemediği sonucuna ulaştı. Bu tavizler arasında, Aralık 2024'te Esed rejiminin çöküşünden bu yana İsrail ordusunun işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmesi de vardı. Salı günü ABD'li arabulucular, birkaç hafta önce iki ülke tarafından imzalanan çerçeve anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere Roma'da İsrailli ve Lübnanlı diplomatlarla bir araya gelmişti. Bu anlaşma kapsamında İsrail, Güney Lübnan'da halihazırda işgal ettiği iki pilot bölgeden güçlerini çekmeyi ve Lübnan ordusunun burada konuşlanmasına izin vermeyi taahhüt etmişti.

#4
Foto - Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'

İsrail ordusu söz konusu iki bölgeden halen çekilmedi. Lübnan hükümeti sürecin başlamasını istiyor ve daha sonraki çekilmeler için net bir takvim talep ediyor.

#5
Foto - Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'

İsrailli yetkililer, diğer bölgelere geçmeden önce İsrail ordusunun "pilot bölgelerin" Hizbullah silahları ve askeri altyapısından arındırıldığını doğrulamak istediğini savunuyor. Lübnanlılar ise buna ABD ordusunun karar vermesi gerektiğini belirtiyor. Kaynak: Mepa News

#6
Foto - Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'

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