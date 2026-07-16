Trump'tan İsrail'e: 'Suriye ve Lübnan'dan...'
ABD'li ve İsrailli yetkililere göre Donald Trump, Netanyahu'dan İsrail güçlerini Suriye'den çekmeye başlamasını ve benzer bir adımı Lübnan'da da atmasını istedi. ABD'li ve İsrailli yetkililere göre Başkan Donald Trump, perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in Suriye'deki güçlerini yeniden konuşlandırarak çekmeye başlaması gerektiğini" söyledi ve "Lübnan'da da aynı şeyi yapması" çağrısında bulundu. Netanyahu'nun, bu konuda kayda değer adımlar atması beklenmiyor. Ancak Trump'ın talepleri İsrailli lider üzerindeki baskıyı artırıyor.