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Ekonomi
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Dış ticaret açığı makas gibi açılıyor AB ekonomisine enerji darbesi

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AA Giriş Tarihi:

Dış ticaret açığı makas gibi açılıyor AB ekonomisine enerji darbesi

Avrupa Birliği (AB), enerji ithalat harcamasının artmasıyla mayıs ayında 12,1 milyar avroluk dış ticaret açığı verdi.

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Foto - Dış ticaret açığı makas gibi açılıyor AB ekonomisine enerji darbesi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

#2
Foto - Dış ticaret açığı makas gibi açılıyor AB ekonomisine enerji darbesi

Buna göre, AB'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 215,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 10,8 yükselerek 227,8 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 12,1 milyar avro dış ticaret açığı verdi. AB, geçen yılın mayıs ayında 12,7 milyar avro ticaret fazlası vermişti.

#3
Foto - Dış ticaret açığı makas gibi açılıyor AB ekonomisine enerji darbesi

AB'nin ticaretindeki değişim enerji ürünlerindeki açığın artmasından, makine, araç ve kimyasal gibi ürünlerindeki fazlasının ise azalmasından kaynaklandı.

#4
Foto - Dış ticaret açığı makas gibi açılıyor AB ekonomisine enerji darbesi

Avro Bölgesi'nde ihracat mayısta yıllık bazda yüzde 0,1 artışla 243,6 milyar avroya, ithalat ise yüzde 10 artışla 251,4 milyar avroya ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi mayısta 7,8 milyar avro ticaret açığı verdi. Geçen yılın mayıs ayında 15 milyar avro ticaret fazlası verilmişti.

#5
Foto - Dış ticaret açığı makas gibi açılıyor AB ekonomisine enerji darbesi

Mayısta AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 40,8 milyar avroyla ABD, 29,9 milyar avroyla İngiltere, 19,9 milyar avroyla İsviçre, 15,5 milyar avroyla Çin ve 8,5 milyar avroyla Türkiye oldu.

#6
Foto - Dış ticaret açığı makas gibi açılıyor AB ekonomisine enerji darbesi

Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,3 milyar avroyla Çin, 32,9 milyar avroyla ABD, 14,5 milyar avroyla İngiltere, 12,5 milyar avroyla İsviçre, 10,2 milyar avroyla Norveç ve 8,5 milyar avroyla Türkiye olarak sıralandı.

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