  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tekirdağ’da lise taban puanları 2020 yüzdelik dilim Tekirdağ Anadolu Lisesi Fen Lisesi İmam Hatip Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanı

Koronavirüs hastasının ölüm anını televizyonda yayınladılar

Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe detaylar

LGS okul tercihleri ne zaman yapılacak? | LGS tercihleri ne zaman 2020

Diyarbakır lise taban puanları 2020, Diyarbakır Anadolu Lisesi Fen Lisesi İmam Hatip Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanı

İstanbul'dan muhteşem görüntüler

Gaziantep lise taban puanları 2020, Gaziantep Anadolu Lisesi taban puanı, Gaziantep Fen Lisesi taban puanları, Gaziantep Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanı

Adana liseleri taban puanları 2020 Adana lise yüzdelik dilimi

Üsküdar liseleri taban puanları 2020 Üsküdar liseleri yüzdelik dilimi

Nurtaç Canan'ın şiddet gördüğü eşi Ragıp Canan yakalandı mı?
Doğa
8
İstanbul'dan muhteşem görüntüler

2020-06-20 08:48:18
İstanbul'dan muhteşem görüntüler

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde kısa süreli şiddetli yağış etkili oldu

#1
Foto - Bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

Bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

#2
Foto - Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

#3
Foto - Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

#4
Foto - Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kartal ve Çekmeköy'de bazı ana yollarda su birikintisi oluştu.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kartal ve Çekmeköy'de bazı ana yollarda su birikintisi oluştu.

#5
Foto - Yağmurla birlikte İstanbul semalarında şimşekler görüldü.

Yağmurla birlikte İstanbul semalarında şimşekler görüldü.

#6
Foto - Şimşekler İstanbul'da adeta geceyi aydınlattı.

Şimşekler İstanbul'da adeta geceyi aydınlattı.

#7
Foto - O muhteşem görüntüler kameralara yansıdı.

O muhteşem görüntüler kameralara yansıdı.

Dünyaya ilan ettiler: Artık oranın sultanı Erdoğan!
Dünya

Dünyaya ilan ettiler: Artık oranın sultanı Erdoğan!

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Libya’da meşru hükümet, terörist Hafter’e karşı Türkiye’nin verdiği destekle üstünlük sağladı. Fransız bas..
Çarpıcı ifadeler: Bu deşifre olduğunda Kılıçdaroğlu bitecek
Gündem

Çarpıcı ifadeler: Bu deşifre olduğunda Kılıçdaroğlu bitecek

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ilişkisini ele aldı.

Binali Yıldırım 'zarar verecek' dedi ve açıkladı: Bir huzursuzluk var
Gündem

Binali Yıldırım 'zarar verecek' dedi ve açıkladı: Bir huzursuzluk var

TBMM Başkanlığı için adı geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Meclis Başkanlığı için t..
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs sözleri! Tarih vererek ilk kez paylaştı
Gündem

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs sözleri! Tarih vererek ilk kez paylaştı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kasım ve Aralık ayına dikkat çekerek koronavirüs vakalarında bir artışın meydana gelebileceğini söyl..
Otomotiv devi 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
Ekonomi

Otomotiv devi 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

Alman otomobil devi BMW, 6 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. BMW'nin toplamda 126 bin çalışanı bulunuyor.
Devlet Bahçeli'den
Siyaset

Devlet Bahçeli'den "ikinci dalga" uyarısı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı