2020-06-20 08:48:18 İstanbul'dan muhteşem görüntüler
İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde kısa süreli şiddetli yağış etkili oldu
Tekirdağ’da lise taban puanları 2020 yüzdelik dilim Tekirdağ Anadolu Lisesi Fen Lisesi İmam Hatip Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanı
Diyarbakır lise taban puanları 2020, Diyarbakır Anadolu Lisesi Fen Lisesi İmam Hatip Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanı
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İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde kısa süreli şiddetli yağış etkili oldu
Bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.
Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.
Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kartal ve Çekmeköy'de bazı ana yollarda su birikintisi oluştu.
Yağmurla birlikte İstanbul semalarında şimşekler görüldü.
Şimşekler İstanbul'da adeta geceyi aydınlattı.
O muhteşem görüntüler kameralara yansıdı.
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