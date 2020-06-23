2020-06-23 14:58:18 İstanbul'dan inanılmaz görüntüler
İstanbul'da yapılan uyarıların ardından bugün öğle saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
İstanbul'da yapılan uyarıların ardından bugün öğle saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
Meydana gelen yağışlar sonrası inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu.
Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar paniğe kapıldı.
İşte İstanbul'da meydana gelen hortum.
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