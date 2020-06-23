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Yaşam
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İstanbul'dan inanılmaz görüntüler

2020-06-23 14:58:18
İstanbul'dan inanılmaz görüntüler

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından bugün öğle saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

#1
Foto - Meydana gelen yağışlar sonrası inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

Meydana gelen yağışlar sonrası inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

#2
Foto - İstanbul Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu.

İstanbul Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu.

#3
Foto - Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar paniğe kapıldı.

Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar paniğe kapıldı.

#4
Foto - İşte İstanbul'da meydana gelen hortum.

İşte İstanbul'da meydana gelen hortum.

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