  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İstanbul'da yeni yılın ilk 'huzur' operasyonu
AA Giriş Tarihi:

İstanbul'da yeni yılın ilk 'huzur' operasyonu

İstanbul genelinde yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 435 şüphelinin de aralarında bulunduğu 816 kişi gözaltına alındı.

#1
Foto - İstanbul'da yeni yılın ilk 'huzur' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

#2
Foto - İstanbul'da yeni yılın ilk 'huzur' operasyonu

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 209 noktada 1445 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

#3
Foto - İstanbul'da yeni yılın ilk 'huzur' operasyonu

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1316 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

#4
Foto - İstanbul'da yeni yılın ilk 'huzur' operasyonu

Uygulama kapsamında 441 bin 498 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 435 şüphelinin de bulunduğu toplam 816 kişi gözaltına alındı.

#5
Foto - İstanbul'da yeni yılın ilk 'huzur' operasyonu

Denetimlerde 20 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 12 fişek, 1142 gram uyuşturucu madde, 33 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 150 lira ele geçirildi. Ekiplerce 597 umuma açık iş yeri denetlenirken, 11 kişiye işlem uygulandı.

#6
Foto - İstanbul'da yeni yılın ilk 'huzur' operasyonu

Trafik denetimlerinde ise 39 bin 957 araç ile 1383 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 265 araç ve motosiklet ile 18 sürücüye işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 990 bin 423 lira trafik cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon
Gündem

Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finans dünyasının merkezine bomba gibi düşen dev bir soruşturmanın düğmesine bastı.
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı
Gündem

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun, Alevi vatandaşlara yönelik “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık” açıklamaları hafıza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23