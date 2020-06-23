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Yaşam
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İstanbul'da sağanak ve dolu kabusu

2020-06-23 14:26:25
İstanbul'da sağanak ve dolu kabusu

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

#2
Foto - Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

#3
Foto - Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.

#4
Foto - İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

#5
Foto - Üsküdar’da da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.

Üsküdar’da da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.

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