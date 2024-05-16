2024-05-16 15:19:47 İstanbul'da merak edilen sonuç! Hangi ilçeler sıcağı daha çok hissediyor
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi ve İTÜ yüksek lisans öğrencisi Yiğitalp Kara ile İTÜ doktora öğrencisi Merve Yılmaz tarafından yapılan araştırmanın sonucunda İstanbul için çarpıcı bir sonuç çıktı.