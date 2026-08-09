İstanbul’da korkunç görüntü! 52’si öldü, 5’i yaralandı

Küçükçekmece Gölü'nün en kuzeyinden Bahçeşehir'e kadar dar bir alanda, 52 tane leylek ölüsü var. Sadece bu dar alanda 3 kilometrelik bir alan burası. 52 ölü leylek. Sadece bu leyleklerin konaklama anında kanatları açık olduğu için tellerle irtibat kurup, bir anda 50 leylek beş tane de yaralandı kanadı kırık. Bunu önlemek için dağıtım şirketleriyle, Orman Bakanlığıyla beraber hareket ederek güvenli yuvalar yapmamız lazım. Mesela yine elektrik hatlarından yalıtım yapıyorlar. Yine mesela tünedikleri yoğun alanlarda elektriğin erişemeyeceği yükseklikte basit tünekler yapılabilir. Bu şekilde bu hayvanların telef olmasının önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. İstanbul'dan söz ediyoruz, iki güzergah üzerindeki elektrik sorunu çözümlenirse en azından İstanbul'da telefat önlenir. Anadolu'da koridorda önlenebilirse tüm leyleklerin telefattı önlenmiş olur. Ülkenin sahip çıktığı yaren leyleğin yavrularıyla, burada yatan yavruların hiçbir farkı yok. Onlar da yavru. O yüzden Yaren leyleğin yavrularına sahip çıktığımız gibi tüm yavrulara ve leyleklere sahip çıkmayı bir gönül borcu biliyoruz" diye konuştu.