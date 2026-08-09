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İstanbul’da korkunç görüntü! 52’si öldü, 5’i yaralandı

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İstanbul’da korkunç görüntü! 52’si öldü, 5’i yaralandı

Avrupa'dan Afrika'ya göç eden milyonlarca leyleğin en riskli geçiş güzergâhı olan İstanbul Küçükçekmece Tahtakale mevkii, büyük bir doğa katliamına sahne oldu. Dinlenmek için kondukları yüksek gerilim hatlarında akıma kapılan 52 leylek ne yazık ki hayatını kaybederken, 5 leylek ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Doğa gözlemcileri ve akademisyenler, önümüzdeki bir buçuk aylık kritik göç döneminde binlerce kuşun benzer bir ölümle karşılaşmaması için enerji şirketleri ve ilgili bakanlıkların acilen yalıtım ve tünek önlemi alması çağrısında bulundu.

#1
Foto - İstanbul’da korkunç görüntü! 52’si öldü, 5’i yaralandı

Avrupa üzerinden Afrika'ya giden göç yolundaki leylekler, Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiisinde kondukları elektrik direklerinde akıma kapıldı. Doğa gözlemcilerinin ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldı. Göç sırasında dinlenmek için elektrik direklerine konan leyleklerin, kanatlarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak öldükleri belirlendi. 52 leylek doğa gözlemcileri tarafından ölü bulunurken yaralı olarak bulunan 5 leylek ise tedavi edilmek üzere veteriner fakültesine götürüldü.

#2
Foto - İstanbul’da korkunç görüntü! 52’si öldü, 5’i yaralandı

Doğa Gözlemcisi Fikret Can, "Bulunduğumuz yer Küçükçekmece Gölü'nün Tahtakale mevkii. Burada sulak alan olduğu için birçok canlı kuş türünü görmemiz mümkün. İşin başlangıcındayız daha ayın 6’sı. Bir buçuk ay daha var. Bu facia devam edecek ve önlemenin yolunu, yöntemini bulmalıyız. İstanbul Boğazı Avrupa ülkelerini geçtikten sonra leylekler Anadolu'ya geliyor. Burası da leyleklerin cehennemi diyebileceğimiz en riskli yol, ölüm oranları çok yüksek, sebebi elektrik. İstanbul ayrı bir sorun; çünkü leyleklerin konaklama alanı yok. Konaklayacakları çatıları olması gerekir, yok. Ağaçlar olması gerekir, yok ettik. Haliyle tek gece tüneyecekleri, dinlenecekleri yer bu elektrik direkleri. Onlara da denk geldiklerinde büyük sürüler konduğunda bu tür vahşetler oluyor. Burada ölü sayısı bugün sadece dün için söylüyorum, 50 ölü leyleğimiz 5 tane de yaralı leyleğimiz var" dedi.

#3
Foto - İstanbul’da korkunç görüntü! 52’si öldü, 5’i yaralandı

Doğa Gözlemcisi Fikret Can, "Bunlara sahip olmamız büyük şans, gerçekten doğal olarak büyük zenginlik. Bizim şansımız ya da şanssızlığımız en büyük popülasyonun bizden geçmiş olması, göç yolunun göbeğinde olmamız. Ölümlerin çokluğu bu yüzden. Gerek elektrik hatları, gerekse elektrikli trenler bu hayvanlar için çok büyük risk oluşturuyor. Orman Bakanlığından, doğa korumadan duyarlılık bekliyoruz. Bu çocukların ihbarlarına kulak vermelerini istiyoruz. Bu çocuklar ölüm bildirdiklerinde, yaralı leylek bildirdiklerinde gelip almalarını bekliyoruz.

#4
Foto - İstanbul’da korkunç görüntü! 52’si öldü, 5’i yaralandı

Küçükçekmece Gölü'nün en kuzeyinden Bahçeşehir'e kadar dar bir alanda, 52 tane leylek ölüsü var. Sadece bu dar alanda 3 kilometrelik bir alan burası. 52 ölü leylek. Sadece bu leyleklerin konaklama anında kanatları açık olduğu için tellerle irtibat kurup, bir anda 50 leylek beş tane de yaralandı kanadı kırık. Bunu önlemek için dağıtım şirketleriyle, Orman Bakanlığıyla beraber hareket ederek güvenli yuvalar yapmamız lazım. Mesela yine elektrik hatlarından yalıtım yapıyorlar. Yine mesela tünedikleri yoğun alanlarda elektriğin erişemeyeceği yükseklikte basit tünekler yapılabilir. Bu şekilde bu hayvanların telef olmasının önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. İstanbul'dan söz ediyoruz, iki güzergah üzerindeki elektrik sorunu çözümlenirse en azından İstanbul'da telefat önlenir. Anadolu'da koridorda önlenebilirse tüm leyleklerin telefattı önlenmiş olur. Ülkenin sahip çıktığı yaren leyleğin yavrularıyla, burada yatan yavruların hiçbir farkı yok. Onlar da yavru. O yüzden Yaren leyleğin yavrularına sahip çıktığımız gibi tüm yavrulara ve leyleklere sahip çıkmayı bir gönül borcu biliyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - İstanbul’da korkunç görüntü! 52’si öldü, 5’i yaralandı

İstanbul Zaim Üniversitesi'nden akademisyen Çiğdem Demir Çelebi ise "İstanbul Boğazı üzerinde sonbahar göçünde, özellikle de leylekler üreyerek döndükleri için çok büyük sayılarda yaklaşık bir, bir buçuk milyon leylek geçiyor. Bunlar sadece leyleklerin sayısı. Yırtıcılar, bunlara dahil değil. Biz dün çok küçük bir grubun içerisinde tek bir günde maalesef 52 leylek ölümüyle karşılaştık. Daha büyük gruplar geçerse, özellikle 50-60 binlik grupların geçtiği zamanları hesaplayın.1,5 milyonluk bir sürüde, biz yüzlerce belki binlerce leylek ölüsüyle karşılaşmak gibi bir talihsizlikle karşılaşabiliriz. Acilen önlem alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

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