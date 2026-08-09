İstanbul’da korkunç görüntü! 52’si öldü, 5’i yaralandı
Avrupa'dan Afrika'ya göç eden milyonlarca leyleğin en riskli geçiş güzergâhı olan İstanbul Küçükçekmece Tahtakale mevkii, büyük bir doğa katliamına sahne oldu. Dinlenmek için kondukları yüksek gerilim hatlarında akıma kapılan 52 leylek ne yazık ki hayatını kaybederken, 5 leylek ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Doğa gözlemcileri ve akademisyenler, önümüzdeki bir buçuk aylık kritik göç döneminde binlerce kuşun benzer bir ölümle karşılaşmaması için enerji şirketleri ve ilgili bakanlıkların acilen yalıtım ve tünek önlemi alması çağrısında bulundu.