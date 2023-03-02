İstanbul'da hangi ilçeler daha risksiz? Uzman isim depreme karşı zemini sağlam 4 ilçeyi haritada gösterdi

Bu depremin er ya da geç gerçekleşeceğini ifade eden Yılmaz, "Yıllar öncesine dayanan silsile içerisinde aslında hatlarımız belli. Hiçbir deprem bizi şaşırtmıyor. Ancak zamanı noktasında diyoruz ki bu belki 10 yıl sonra olacaktı belki 30 yıl sonra olacaktı ya da burada enteresan olan bir şey var 3-4 tane farklı segmentimiz var. Amanos, Erkenek, Gölbaşı, Pazarcık bu fayların hepsi aynı anda çalıştı." ifadelerinde bulundu.