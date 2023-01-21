2023-01-21 11:07:14 İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İki baraj kurudu
Kışın kurak geçmesi barajlardaki su seviyesinin alarm vermesine yol açtı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tarihi Çakmak Hattı'nın bazı bölümleri ortaya çıkarken Büyükçekmece Baraj gölünde eskiden suyla dolu bazı alanlar adeta çöle döndü. İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ayında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 30.3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 52.84 olarak ölçülmüştü.