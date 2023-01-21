İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İki baraj kurudu

İKİ BARAJ NEREDEYSE TAMAMEN KURUDU İstanbul'un diğer barajlarında da durum çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 4.39 ile Papuçdere barajı oldu. Bu barajın hemen yakının da bulunan Kazandere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 4.68. Bu iki Baraj adeta kurudu. İSKİ: İSTANBUL'DA SU SIKINTISI YOK İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz "Su seviyemizin yüzde 30'un altına düşmesine rağmen kısa ve uzun vadede İstanbul için bir su sıkıntısı görmüyoruz. " dedi. Solmaz, "Dip suyu diye bir kavramdan bahsediliyor. Dip suyu diye bir kavramı ben literatürde duymadım. Ayrıca bizim göllerimizde, istediğimiz su kalitesine uygun yerlerden su çekmekteyiz. Dolayısıyla kalitemizde bir problem yaşamıyoruz. Her gölümüzü bir yıl içerisinde tamamından fazlasını kullanmış oluyoruz. Bizim barajlarımız hidroelektrik için yapılmış barajlarla karşılaştırılıyor. Bu barajlarda su sürekli üst kottan kullanılır. Bunların dibinde bataklık gibi bir zemin oluşma ihtimali var. Fakat biz suyun tamamını değişik seviyelerden alarak, bir yıl içinde devrettirdiğimiz ve bunu arıtma tesislerimizde işlediğimiz için bizim dip su kavramı yoktur." dedi.