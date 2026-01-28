  • İSTANBUL
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
İstanbul'a kar yeniden geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'a kar yeniden geliyor!

Meteoroloji’den yayımlanan yeni hava durumu raporuna göre, hafta sonu sıcaklıklar düşüyor. İstanbul dahil olmak üzere birçok il için ise yeniden kar yağışı tarihi verildi. İşte detaylar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1
#1
Foto - İstanbul'a kar yeniden geliyor!

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

#2
Foto - İstanbul'a kar yeniden geliyor!

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - İstanbul'a kar yeniden geliyor!

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - İstanbul'a kar yeniden geliyor!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde yağışların, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt'in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

#5
Foto - İstanbul'a kar yeniden geliyor!

İSTANBUL'A KAR YENİDEN GELİYOR Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, “1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile Lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve Karadeniz bölgesi iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir.” ifadelerini kullandı.

