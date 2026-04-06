İstanbul trafiğine akıllı çözüm: Otopark aramaya son verecek sistem

Ilıcalı, otopark sorununun kaynağının artan motorlu araç sahipliği, geçmiş planlama eksiklikleri ve davranışsal tercihler olduğunu vurgulayarak, çözümün, yeni kapasite üretimi, akıllı sistemler, toplu taşıma entegrasyonu, etkin denetim ve toplumsal bilinçlendirmenin birlikte yürütülmesi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ilıcalı, "Akıllı Otopark Sistemleri"nin önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akıllı otopark sistemleri özellikle yoğun kent merkezlerinde yaşanan park yeri arama trafiğini azaltmak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlamak ve kentsel ulaşım verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknoloji tabanlı çözümlerdir. Bu sistemler sensörler, plaka tanıma teknolojileri, mobil uygulamalar, değişken mesaj panoları ve merkezi yazılımlar aracılığıyla boş park alanlarını anlık olarak tespit eder ve sürücülere yönlendirme yapar. Böylece hem trafik sıkışıklığı hem de gereksiz dolaşımdan kaynaklanan karbon emisyonu azalır. Akıllı otopark uygulamaları belediyelerin veri temelli planlama yapmasına imkan tanırken, dinamik fiyatlandırma ve rezervasyon seçenekleri sayesinde otopark kapasitesinin daha dengeli kullanılmasını sağlar."