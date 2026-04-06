İstanbul trafiğine akıllı çözüm: Otopark aramaya son verecek sistem

Şehrin merkezine yakın bölgelerde ve ilçe merkezlerinde kronikleşmiş otopark sorununun yalnızca yeni otopark inşa etmekle çözülemeyeceğini dile getiren Ilıcalı, öncelikle planlama yaklaşımının bütüncül olması gerektiğinin altını çizdi. Ilıcalı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Otopark Yönetmeliği çerçevesinde yeni yapılarda otopark sorununun etkin biçimde denetlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Bununla birlikte mevcut yapı stokunun yoğun olduğu alanlarda yeraltı otoparkları, çok katlı mekanik sistemler ve kamu özel iş birliği modelleri devreye alınabilir. İBB ve iştiraklerinden İSPARK tarafından işletilen tesislerin kapasite ve erişilebilirlik açısından artırılması, dijital uygulamalar üzerinden gerçek zamanlı doluluk oranlarının paylaşılması, sürücülerin gereksiz dolaşımını azaltacaktır. Ayrıca 'Park Et Devam Et' sistemlerinin metro ve metrobüs hatlarıyla entegre biçimde güçlendirilmesi, özel araç kullanım talebini kent merkezine gitmeden önce düşürebilir. Bu noktada toplu taşıma yatırımlarının artırılması ve özel araç yerine raylı sistem kullanılmasının teşvik edilmesi park talebini azaltan en yapısal çözümdür." Sorunun çözümü noktasında vatandaşlara da görevler düştüğünü belirten Ilıcalı, "Özel aracın her yolculuk için zorunlu bir tercih olmadığı gerçeğinin kabulü, paylaşımlı ulaşım, toplu taşıma alternatifleri ve mobilite araçlarının kullanımını artıracaktır." dedi.