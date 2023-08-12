İstanbul sokaklarında gezdi | Bakın robot köpeğe ne ikram ettiler!

Murat Bil, “Biz bu robotu dışarıdan ithal ediyoruz açık kaynak kodlu olarak ve içerisine fabrikanın ihtiyacına göre yazılımlarını yazıyoruz. Mesela fabrika bir termal analiz istiyor, üzerine termal kamera entegre edip, bu termal kamerayla kontrollerini sağlamasını ve yorumlamasını sağlıyoruz. Jidoka denilen bir yapay zekamız var. Bu yapay zeka sahadan geri dönüşleri, bakım tekniklerini topluyor. Arızayı yakaladığı zaman bu arızayı, bu bakım tekniklerine göre yorumlayarak bakımcılara sunuyor. Örneğin fabrikanın hava kaçağını tespit etmesine ihtiyacı var. Biz buna kendi tedarik ettiğimiz hava kaçağı tespit cihazını entegre ediyoruz, yazılımını ona göre değiştirip 9 metreye kadar hava kaçağını tespit edip maliyet analizi çıkartabiliyoruz. Örneğin robot şöyle bir yorum yapabiliyor; ‘Burada sizin hava kaçağınız, bu hava kaçağı haftalık size 40 bin dolara patlıyor’ gibi. Robot köpek Jidoka Dog bizim projelerimizden birisi. Biz diğer projelerimizden sahadan geri dönüşler alıyoruz ve bunlara göre Jidoka Dog’u eğitiyoruz. Öğrenebilen bir yapay zekaya sahip Jidoka’mız. Öğrendiği zeka ve öğrendiği bilgilerle beraber karşıdaki bakımcıya önerilerde bulunabiliyor, önerileri de seçiyor, filtrelendiriyor, rastgele öneriler yapmıyor. Gezdirdiğimiz fabrikalarda ortalama yüzde 60 civarında beğeni ve siparişimiz var. Robotu sahaya çıkartalı üç buçuk ay oldu ve 3 tane sipariş aldık. Toplam 160 bin dolarlık bir satışımız var” dedi.