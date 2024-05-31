2024-05-31 23:28:24 İstanbul Pendik'te siyonistler lanetlendi!
İstanbul'un Pendik ilçesinde siyonist İsrail'e karşı yürüyüş düzenlendi.
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İstanbul'un Pendik ilçesinde siyonist İsrail'e karşı yürüyüş düzenlendi.
Gözdağı Gençlik Platformu öncülüğünde yüzlerce kişinin katıldığı protestoda vatandaşlar Gözdağı Meydanı'nda buluştu.
Katil İsrail'in Refah ve Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulmüne tepki gösteren protestocular siyonistleri lanetledi.
Eyleme İHH'nın da aralarında olduğu çeşitli STK'lar da destek verdi.
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