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Türkiye
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İstanbul Pendik'te siyonistler lanetlendi!

2024-05-31 23:28:24
İstanbul Pendik'te siyonistler lanetlendi!

İstanbul'un Pendik ilçesinde siyonist İsrail'e karşı yürüyüş düzenlendi.

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Foto - İstanbul Pendik'te siyonistler lanetlendi!

Gözdağı Gençlik Platformu öncülüğünde yüzlerce kişinin katıldığı protestoda vatandaşlar Gözdağı Meydanı'nda buluştu.

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Foto - İstanbul Pendik'te siyonistler lanetlendi!

Katil İsrail'in Refah ve Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulmüne tepki gösteren protestocular siyonistleri lanetledi.

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Foto - İstanbul Pendik'te siyonistler lanetlendi!

Eyleme İHH'nın da aralarında olduğu çeşitli STK'lar da destek verdi.

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