Afrika’nın devi ile tarihi imza: Madenlerini seve seve Türkiye’ye açma kararı aldılar
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un Ankara ziyaretiyle birlikte Türkiye ve Cezayir arasında özellikle madencilik, enerji ve tarım alanlarını kapsayan dev bir ekonomik çeşitlendirme süreci başladı. Ortak basın toplantısında konuşan Tebbun, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma kararlılığını yinelerken, Tercihli Ticaret Anlaşması için müzakerelerin başladığının müjdesini verdi. Siyasi alanda ise İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarını sert bir dille kınayan liderler, Filistin devletinin bağımsızlığı ve bölgesel güvenlik konularında tam mutabakat sağladı.