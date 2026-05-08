Aman dikkat! Piyasalar diken üstünde!
Hürmüz'ün çevresindeki gerilimin artması halinde petrol piyasalarında sert yükselişler yaşanabileceği değerlendiriliyor. ABD basınında yer alan analizlerde, boğazın uzun süre kapanması durumunda petrol fiyatlarının 167 dolar seviyesini aşabileceği belirtilirken, bazı büyük finans kuruluşları ise ham petrolün 200 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre böyle bir senaryo, akaryakıt maliyetlerini yükselterek küresel ekonomide resesyon baskısını artırabilir.