Ekonomi
Aman dikkat! Piyasalar diken üstünde!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aman dikkat! Piyasalar diken üstünde!

Hürmüz'ün çevresindeki gerilimin artması halinde petrol piyasalarında sert yükselişler yaşanabileceği değerlendiriliyor. ABD basınında yer alan analizlerde, boğazın uzun süre kapanması durumunda petrol fiyatlarının 167 dolar seviyesini aşabileceği belirtilirken, bazı büyük finans kuruluşları ise ham petrolün 200 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre böyle bir senaryo, akaryakıt maliyetlerini yükselterek küresel ekonomide resesyon baskısını artırabilir.

Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişeler küresel enerji piyasalarını alarma geçirdi. ABD basınında yer alan analizlere göre boğazın uzun süre kapalı kalması halinde petrol fiyatları tarihi seviyelere ulaşabilir.

Washington Post’un Dallas Fed projelerine dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı’nın eylül ayına kadar kapalı kalması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 167 doların üzerine çıkabileceği belirtildi. Bazı büyük finans kuruluşları ise çok daha sert senaryolara dikkat çekiyor.

“200 DOLAR ARTIK İMKÂNSIZ DEĞİL” Avustralya merkezli finans kuruluşu Macquarie, İran geriliminin yaz aylarına kadar sürmesi halinde petrolün 200 dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu. Kurumun analizinde, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının küresel arzı ciddi şekilde daraltacağı ve bunun enerji piyasalarında tarihi ölçekte bir krize yol açabileceği ifade edildi. Enerji uzmanları da “200 dolar” senaryosunun artık piyasalarda yüksek sesle konuşulduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre Hürmüz’de yaşanacak uzun süreli bir kesinti, küresel petrol akışında büyük kırılma yaratabilir.

DÜNYANIN EN KRİTİK ENERJİ HATTI Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor. Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan çıkan petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının büyük bölümü bu hattı kullanıyor. Uzmanlara göre boğazdaki olası bir kapanma yalnızca petrolü değil; doğalgaz, taşımacılık ve üretim maliyetlerini de sert şekilde etkileyebilir. Özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkelerin ağır baskı altında kalabileceği belirtiliyor.

BENZİN FİYATLARINDA YENİ ZAM DALGASI ABD’de akaryakıt fiyatlarının da krizden doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Amerikan Otomobil Birliği’nin verilerine göre ortalama benzin fiyatları son dönemde yükseliş eğilimine girerken, olası kriz senaryolarında galon fiyatının 7 doları aşabileceği ifade ediliyor. Ekonomistler, enerji fiyatlarında yaşanacak sert yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve küresel büyümeyi baskılayabileceği uyarısında bulunuyor.

PİYASALAR GÖZÜNÜ ORTADOĞU’YA ÇEVİRDİ ABD-İran hattındaki gerilim ve bölgedeki askeri hareketlilik, petrol piyasalarında tedirginliği artırdı. Brent petrol fiyatları yükselişini sürdürürken yatırımcıların gözü Hürmüz Boğazı’ndan gelecek yeni haberlere çevrildi. Analistler, piyasaların artık yalnızca çatışmaları değil, Hürmüz Boğazı’nın ne kadar süreyle aksayacağını fiyatladığını belirtiyor. Enerji piyasalarında yaşanacak yeni bir şokun, küresel ekonomide zincirleme etki yaratabileceği değerlendiriliyor.

