Aman dikkat! Piyasalar diken üstünde!

DÜNYANIN EN KRİTİK ENERJİ HATTI Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor. Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan çıkan petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının büyük bölümü bu hattı kullanıyor. Uzmanlara göre boğazdaki olası bir kapanma yalnızca petrolü değil; doğalgaz, taşımacılık ve üretim maliyetlerini de sert şekilde etkileyebilir. Özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkelerin ağır baskı altında kalabileceği belirtiliyor.