Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı

STM, mini İHA ailesinin en yeni ve çevik üyesi olan TOGAN-M’yi SAHA 2026 kapsamında kamuoyuna ilk kez sundu. 2,5 kilogramın altındaki ağırlığı ve katlanabilir yapısıyla tek bir askerin çantasında taşıyabileceği sistem, özellikle elektronik harp baskısı altındaki modern savaş alanlarında güvenli keşif yapabilmek için geliştirildi. Bir dakikanın altında kurulum süresine sahip olan TOGAN-M, 4K gündüz ve termal kameralarıyla gece-gündüz kesintisiz otonom takip yeteneği sunuyor.