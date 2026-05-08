  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı Bütün dünya “Yine yaptılar yapacaklarını” diyor! Türkiye’den, Suriye’de bölgesel dengeleri değiştirecek hamle Kaan yetmedi, şimdi de Türkiye'den Bayraktar Kızılelma alacaklar: Dev anlaşma imzalandı Afrika’nın devi ile tarihi imza: Madenlerini seve seve Türkiye’ye açma kararı aldılar Altında sürpriz hareket! Gerilime rağmen yükseliyor 400 metre derinde 20 gün kesintisiz görev yapıyor! Türkiye’nin denizlerdeki yeni hükümdarı “TENGİZ” tanıtıldı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize savaş gemisi yapın Aman dikkat! Piyasalar diken üstünde! Yaban mersini masaya yatırıldı: Kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak görüyoruz! 2026’da katkısı ele alındı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı

STM, mini İHA ailesinin en yeni ve çevik üyesi olan TOGAN-M’yi SAHA 2026 kapsamında kamuoyuna ilk kez sundu. 2,5 kilogramın altındaki ağırlığı ve katlanabilir yapısıyla tek bir askerin çantasında taşıyabileceği sistem, özellikle elektronik harp baskısı altındaki modern savaş alanlarında güvenli keşif yapabilmek için geliştirildi. Bir dakikanın altında kurulum süresine sahip olan TOGAN-M, 4K gündüz ve termal kameralarıyla gece-gündüz kesintisiz otonom takip yeteneği sunuyor.

#1
Foto - Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı

2,5 kilogram altındaki ağırlığı ve katlanabilir yapısıyla dikkat çeken TOGAN-M, tek personel tarafından çantada taşınabilecek şekilde geliştirildi. STM’nin milli yazılım altyapısıyla donatılan sistem, özellikle elektronik harp tehdidinin yoğun olduğu modern muharebe sahalarında güvenli görev icra edebilmek amacıyla tasarlandı.

#2
Foto - Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı

Askeri standartlarda bilgi güvenliği mimarisiyle geliştirilen TOGAN-M; internetten bağımsız çalışan yapısı, milli algoritmaları ve frekans atlamalı haberleşme altyapısıyla sivil muadillerinden ayrışıyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TOGAN-M’nin özellikle sahadaki birliklerin çevresel farkındalığını hızlı şekilde artırmaya yönelik geliştirildiğini belirterek “Muharebe sahasının dinamikleri, birliklerimizin çok hızlı bir şekilde çevresel farkındalık kazanmasını zorunlu kılıyor. TOGAN-M, bir dakikanın altındaki kurulum süresi ve tek er tarafından taşınabilen kompakt yapısıyla atik birliklerimiz için tasarlandı.” dedi.

#3
Foto - Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı

Güleryüz ayrıca sistemin elektronik harp dayanımı, askeri harita entegrasyonu ve milli bilgi güvenliği altyapısıyla hem kırsal hem de meskûn mahal operasyonlarında etkin görev yapabileceğini vurguladı. TOGAN-M, 3 eksenli stabilize gimbal üzerine entegre edilen 4K gündüz kamerası ile yüksek hassasiyetli termal görüntüleme sistemini birlikte kullanabiliyor. Sistem, gece-gündüz keşif ve gözetleme görevlerini kesintisiz şekilde icra edebiliyor.

#4
Foto - Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı

Elektronik karıştırmaya karşı frekans atlamalı haberleşme altyapısına sahip olan İHA, link kaybı yaşandığında LTE bağlantısı üzerinden veri aktarımını sürdürebiliyor. Ayrıca GNSS sinyalinin bulunmadığı ortamlarda dahi flow kamera desteği sayesinde otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor.

#5
Foto - Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı

Sabit ve hareketli hedeflerin otonom tespit ve takibini yapabilen TOGAN-M’nin; sınır güvenliği, üs bölgesi emniyeti, keşif-gözetleme ve kritik tesis koruma görevlerinde kullanılması hedefleniyor. Sistem, 30 dakikaya kadar havada kalış süresiyle keşif ve gözetleme görevlerini kesintisiz şekilde icra edebiliyor.

#6
Foto - Tek er taşıyor, bir dakikada havalanıyor! STM’nin yeni casusu TOGAN-M ilk kez görücüye çıktı

İHA, 500 metre AGL ve 3 bin metre MSL görev irtifasında operasyon gerçekleştirebilirken, 15 metre/saniye otonom seyir hızına ulaşabiliyor. TOGAN-M’nin görüş hattı (LOS) haberleşme menzili 6 bin 500 metreye ulaşırken, LTE altyapısı sayesinde çok daha geniş alanlarda veri aktarımı sağlayabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?
Gündem

Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?

CHP’li Nevşin Mengü, YILDIRIMHAN füzesinin üstünde Mustafa Kemal’in imzasının olmasını eleştirdi. Mengü, Mustafa Kemal’in, “Yurtta sulh, cih..
İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak
Dünya

İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

ABD ve İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmasıyla karışan Orta Doğu’da İran füzeleriyl..
O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"
Gündem

O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başından geçen çarpıcı bir olayı anlattı. Hayvan sahiplenme ve ku..
Bölgede tansiyon yükseliyor! Mısır savaş uçakları BAE'de
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! Mısır savaş uçakları BAE'de

Birleşik Arap Emirlikleri, ilk kez Mısır’a ait savaş uçaklarının ülke topraklarında konuşlandığını açıkladı. Gelişme, Abu Dabi’de bir araya ..
Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti
Dünya

Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hareket emri verdiği Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Süveyş Kanalı'nı geçti.
Çin'e ait zehirli ve ölümcül böcek ülkeyi istila etti!
Dünya

Çin'e ait zehirli ve ölümcül böcek ülkeyi istila etti!

ABD, kaynağının Çin olduğu belirlenen zehirli ve tehlikeli bir kara böceğinin benzeri görülmemiş istilasıyla karşı karşıya. ABD’de bazı çevr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23