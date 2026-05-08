400 metre derinde 20 gün kesintisiz görev yapıyor! Türkiye’nin denizlerdeki yeni hükümdarı “TENGİZ” tanıtıldı
STM, sualtı harp konseptinde taşları yerinden oynatacak Büyük Otonom İnsansız Sualtı Aracı TENGİZ’i SAHA 2026 fuarında görücüye çıkardı. 400 metreyi aşan görev derinliği ve 20 günü geçen operasyon süresiyle dikkat çeken TENGİZ, sualtından mühimmat fırlatma ve "ana gemi" olarak başka otonom araçları yönetme kabiliyetine sahip. TCG ANADOLU ile tam uyumlu çalışan bu dev platform, ağır torpido fırlatmadan mayın dökme görevlerine kadar çok geniş bir yelpazede Türkiye'nin sualtındaki yeni gücü olacak.