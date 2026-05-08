400 metre derinde 20 gün kesintisiz görev yapıyor! Türkiye’nin denizlerdeki yeni hükümdarı “TENGİZ” tanıtıldı

Araç aynı zamanda denizaltı savunma harbi görevlerinde bariyer oluşturma ve hedef takibi yapabiliyor. Elektronik harp ile sinyal istihbaratı görevleri de sistemin görev paketleri arasında yer alıyor. TENGİZ’in görev profilleri yalnızca harp senaryolarıyla sınırlı değil. Platform, deniz tabanı haritalama ile birlikte kritik altyapıların denetiminde de kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Özellikle deniz altındaki enerji ve iletişim hatları gibi kablo ve boru hatlarının kontrolü için önemli bir kapasite sunuyor. TENGİZ’in lojistik altyapısı da dikkat çekici unsurlar arasında yer aldı. Platform, 40 feet ISO konteyner boyutlarıyla uyumlu olarak tasarlandı. Bu sayede stratejik nakliye süreçleri daha kolay gerçekleştirilebiliyor.