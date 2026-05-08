Türkiye korkusundan ne varsa almaya başladılar: Şimdi C-390 uçakları için masaya oturdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye korkusundan ne varsa almaya başladılar: Şimdi C-390 uçakları için masaya oturdular

Türkiye'ye karşı son dönemde çılgınlar gibi silahlanan komşu bu kez C-390 uçakları için Portekiz ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya ilişkin detaylar belli oldu.

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Portekiz ziyareti, Yunan Hava Kuvvetleri’nin nakliye filosunu modernize etme yolunda kritik bir dönüm noktasına dönüştü. Embraer C-390 Millennium uçaklarının tedariki ve savunma sanayii iş birliği gündemin en üst sıralarında yer aldı.

Yunanistan ve Portekiz arasında savunma, güvenlik ve inovasyon alanlarında yeni bir dönem başlıyor. Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Portekizli mevkidaşı Nuno Melo ile Lizbon’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirecek kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretin en dikkat çekici noktası ise Yunan Hava Kuvvetleri’nin geleceği için kritik önem taşıyan C-390 Millennium nakliye uçakları oldu.

CNN Greece’in daha önce duyurduğu üzere, Yunanistan’ın nakliye uçağı filosunu yenileme stratejisi kapsamında Portekiz ile bir devletlerarası anlaşma (G2G) ciddi şekilde değerlendiriliyor. Dendias, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Portekiz’de üretimi gerçekleştirilen ve Yunanistan tarafından satın alınması planlanan Embraer C-390 uçakları üzerinde durduklarını doğruladı.

Dendias, Portekiz’in bu süreçteki yapıcı tutumu için teşekkür ederek şunları söyledi: “Yunan Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gösterdiğiniz olumlu yaklaşıma minnettarım. Portekiz’in denizlerdeki gurur dolu geleneğini ve tarihteki önemli imparatorluk geçmişini biliyoruz. Bu köklü tecrübeden, hem deniz hem de hava alanındaki savunma iş birliğimizde büyük fayda sağlayabiliriz.”

Bakan Dendias, görüşmelerde sadece teknolojik alım değil, aynı zamanda Avrupa Birliği savunma dayanışmasına da dikkat çekti. AB Anlaşması’nın 42-7. maddesine (bir üye ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğerlerinin yardım etme yükümlülüğü) değinen Dendias, “Birimiz saldırıya uğradığında birbirimize güvenebilmeliyiz; bu kavramın daha fazla güçlendirilmesi ve tartışılması gerektiğine inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo ise Dendias’ı bir meslektaşın ötesinde bir “dost” olarak selamladı. Beja’daki 506. Hava Filosu tesislerine ve Deniz Üssü’ndeki İnsansız Araçlar Operasyon Merkezi’ne (CEOV) yapılacak ziyaretlerin önemine değinen Melo, Portekiz’in savunma sanayiindeki gücünü vurguladı. Melo, C-390 programı hakkında şu detayları paylaştı:

“Beja’da, Portekiz’in üretim sürecine katkıda bulunduğu KC-390’ın performansını ve pilot eğitim programlarımızı yerinde görme fırsatınız olacak. Portekiz sadece üretimde değil, pilot eğitiminde de dünya çapında bir merkez haline geldi. Yunanistan ile denizcilik, havacılık ve drone üretimi gibi ileri teknoloji alanlarında büyük benzerliklerimiz ve iş birliği potansiyelimiz var.” Melo ayrıca, Portekiz’in sahip olduğu üretim kotaları ve Embraer ile olan imtiyazlı ilişkisi sayesinde Yunanistan’ın gelecekte bu uçakları edinmesi durumunda Portekiz’in sürece çok yakın bir şekilde dahil olacağını belirtti.

Yunanistan için nakliye uçağı filosunun yeniden yapılandırılması, Dendias liderliğindeki savunma politikasının en temel önceliklerinden biri. Uzun süredir devam eden düşük operasyonel hazırlık seviyesini geride bırakmak isteyen Yunanistan, C-390 yatırımıyla lojistik ve stratejik nakliye kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Ziyaret kapsamında Dendias, Lizbon Deniz Üssü ve Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA) genel merkezini de ziyaret ederek insansız deniz araçları ve deniz güvenliği teknolojileri hakkında incelemelerde bulundu. İki bakanın görüşmesi, Akdeniz ve Atlantik’in iki denizci ülkesinin hem NATO hem de AB çatısı altında savunma sanayii üretiminde ortak hareket etme iradesini bir kez daha teyit etti.

resat

vermeyin o paraları silaha , sizde eksik olan cesaret,bu işlerde cesur olmak gerek,,,, ,,askerlerinize yesdirin üç öğün yürek,
