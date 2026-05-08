Türkiye korkusundan ne varsa almaya başladılar: Şimdi C-390 uçakları için masaya oturdular

Yunanistan için nakliye uçağı filosunun yeniden yapılandırılması, Dendias liderliğindeki savunma politikasının en temel önceliklerinden biri. Uzun süredir devam eden düşük operasyonel hazırlık seviyesini geride bırakmak isteyen Yunanistan, C-390 yatırımıyla lojistik ve stratejik nakliye kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Ziyaret kapsamında Dendias, Lizbon Deniz Üssü ve Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA) genel merkezini de ziyaret ederek insansız deniz araçları ve deniz güvenliği teknolojileri hakkında incelemelerde bulundu. İki bakanın görüşmesi, Akdeniz ve Atlantik’in iki denizci ülkesinin hem NATO hem de AB çatısı altında savunma sanayii üretiminde ortak hareket etme iradesini bir kez daha teyit etti.