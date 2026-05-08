Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Ahmet Davutoğlu’na tarihi ayar! Sittin sene kendine gelemez artık
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, başbakanlıktan ayrılış sürecine ilişkin, 'Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkarmak istediğim için bana iç darbe yapıldı' çıkışına ve bazı isimleri 'çete' olarak suçlamasına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’tan sert bir cevap geldi. Davutoğlu’na 'Sondan ikinci başbakanımız' diyerek seslenen Akış, asıl amacın şeffaflık değil, Erdoğan’ı tasfiye etmek olduğunu söyledi. Akış, açıklamalarında Davutoğlu’nu tarihleri çarpıtmakla suçladı.