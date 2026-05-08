Bütün dünya “Yine yaptılar yapacaklarını” diyor! Türkiye’den, Suriye’de bölgesel dengeleri değiştirecek hamle

Lazkiye Valisi Muhammed Osman da Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın Lazkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Osman, Yılmaz'ın Lazkiye'ye yaptığı ziyaretin ilin ilk resmi büyükelçi ziyareti olduğunu belirterek, temasların Suriye-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ziyaret kapsamında ekonomik ve ticari işbirliği imkanlarının yanı sıra belediyecilik ve hizmet alanlarında tecrübe paylaşımı konularının ele alındığını aktaran Osman, söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da pekiştireceğini belirterek, Türkiye'nin hem Suriye devrimi sürecinde hem de ülkenin yeniden yapılanma döneminde önemli destek sunduğunu dile getirdi. İlk temasların devamının geleceğini ifade eden Osman, ilerleyen dönemde daha fazla ziyaret gerçekleştirilerek çeşitli alanlardaki işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.