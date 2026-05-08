Bütün dünya “Yine yaptılar yapacaklarını” diyor! Türkiye’den, Suriye’de bölgesel dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin ticari ve lojistik kalbi sayılan Lazkiye Limanı’na tarihi bir ziyaret gerçekleştirerek bölge tarihinde bir ilke imza attı. Lazkiye Valisi Muhammed Osman tarafından "ilk resmi büyükelçi ziyareti" olarak nitelendirilen bu temaslarda, limanın stratejik önemi, İsrail saldırılarının etkileri ve ekonomik işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca Bayırbucak bölgesindeki Türkmen toplumunun durumu ile TİKA’nın bölgedeki kalkınma projeleri ele alınarak, Suriye-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.