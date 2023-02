HER ŞEYİYLE EKSİKSİZ EVLER Volkan Çolak (oğlu) Bir ay önce kendi evine taşınan Volkan Çolak, "Eski oturduğumuz evler 25-30 yıllık, depreme dayanıksız yerler. Düzensiz ve sorunlu yapılar. Burada her şey düzenli. Binalar yatay mimari, peyzajı düzenli. Daireler çok kullanışlı. Ebeveyn banyolu, balkonlu, her şeyiyle eksiksiz. Depreme dayanıklı konutlara taşındığımız için çok memnunum. Rabbim herkesi nasip etsin" dedi.