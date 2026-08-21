TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Özcan Zeybek de eşi ve arkadaşlarıyla gemiyi gezmeye geldiklerini ifade ederek, "Daha önce boğazdan geçerken görmüştüm. İnanılmaz büyük. İçine girince kendinizi kaybediyorsunuz. Aşağıda amfibi gemiler var. Bunun dışında personel taşıyıcılar var. Güvertedeki Kızılelma, helikopterler ve Bayraktar çok gurur vericiydi. Bu gururu yaşattıkları için herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.