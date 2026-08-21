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TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

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TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

#1
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde devam ediyor.

#2
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan'da, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor.

#3
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Etkinlik kapsamında Gölcük Tersanesi'ne demirleyen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, ziyaretçi akınına uğruyor.

#4
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Gemiye girebilmek için kuyruk oluşturanlar, ziyaretlerini hayranlıkla tamamlıyor.

#5
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Gemiyi ziyaret eden Burcu Zeybek, AA muhabirine, Gölcük'ün böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

#6
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Türkiye'nin savunma sanayide çok iyi noktada olduğunu belirten Zeybek, "Çok daha iyi, başarılı ve gelişmiş noktalara geleceğiz. TCG Anadolu çok etkileyiciydi. Üst güverteye 5-6 kat çıktık. Kızılelma, Bayraktar vardı." dedi.

#7
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Özcan Zeybek de eşi ve arkadaşlarıyla gemiyi gezmeye geldiklerini ifade ederek, "Daha önce boğazdan geçerken görmüştüm. İnanılmaz büyük. İçine girince kendinizi kaybediyorsunuz. Aşağıda amfibi gemiler var. Bunun dışında personel taşıyıcılar var. Güvertedeki Kızılelma, helikopterler ve Bayraktar çok gurur vericiydi. Bu gururu yaşattıkları için herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

#8
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Ziyaretçi Mustafa Karanfil ise güvertede gemiye ait uçak ve helikopterleri gördüğünü dile getirerek, "Bayraktar TB3 daha önce NATO görevinde kendini kanıtladı. Herkesi kendine hayran bıraktı. Biz de bu gururu bizzat yaşamak için buraya geldik. Çok memnunum. Oğlumla gezdik, çok mutlu ve gururluyuz. TB3'ü, Kızılelma'yı, milli helikopterleri gördük." şeklinde konuştu.

#9
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Esra ve Yunus Emre İpek çifti de gemiden çok etkilendiklerini belirterek, "Muhteşem bir eser. Vatan, millet bunun için gurur duyuyor. Gezen herkes de memnun kaldı." dedi.

#10
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

İşte bölgeden görüntüler...

#16
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

İşte bölgeden görüntüler...

#17
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

İşte bölgeden görüntüler...

#18
Foto - TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

İşte bölgeden görüntüler...

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