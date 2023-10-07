2023-10-07 07:56:03 İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?
İstanbul baraj doluluk oranları son durum megakentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları eylül ayının son haftasında yerini yağışlara bıraktı. Kent genelinde son 5 gündür sağanak şeklinde etkili olan yağış yüzleri güldürürken İstanbul barajlarındaki su seviyesi merak konusu oldu. Metropol şehirde barajların doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, İSKİ ile 6 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranları güncel durum…