İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ile ilgili sevindiren haber geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, son yağışların ardından 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen su seviyesi artışa geçti. Son yağışlarda 17 milyon 700 bin metreküp su alan İstanbul barajları doluluk oranı 6 Ekim Cuma günü itibarıyla yüzde #,4'e yükseldi. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden sadece Ömerli Barajı ve Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 30'un üzerinde ölçüldü.