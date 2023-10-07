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İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

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İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

2023-10-07 07:56:03
İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum megakentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları eylül ayının son haftasında yerini yağışlara bıraktı. Kent genelinde son 5 gündür sağanak şeklinde etkili olan yağış yüzleri güldürürken İstanbul barajlarındaki su seviyesi merak konusu oldu. Metropol şehirde barajların doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, İSKİ ile 6 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranları güncel durum…

#1
Foto - İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Uzmanlar, bu yıl İstanbul'un normalin üzerinde sıcak ve kurak bir yaz mevsimi yaşadığını belirtiyor. Yağış eksikliği, şehre ana içme suyu kaynaklarından biri olan barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiledi.

#2
Foto - İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ile ilgili sevindiren haber geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, son yağışların ardından 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen su seviyesi artışa geçti. Son yağışlarda 17 milyon 700 bin metreküp su alan İstanbul barajları doluluk oranı 6 Ekim Cuma günü itibarıyla yüzde #,4'e yükseldi. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden sadece Ömerli Barajı ve Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 30'un üzerinde ölçüldü.

#3
Foto - İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 49,96 iken, Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 35,11 seviyelerinde. Alibey Barajı doluluk oranı yüzde 24,88 olarak ölçülürken, Elmalı Barajı yüzde 17,9 doluluk oranına sahip. Son yağışlara rağmen Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı 3,25 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 3,51 seviyelerinde seyrediyor.

#4
Foto - İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? İşte İstanbul barajları doluluk oranları: • İstanbul Alibey barajı yüzde 24,88 • Büyükçekmece barajı yüzde 4,51 • Darlık barajı 35,11 • Elmalı barajı 17,9

#5
Foto - İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

• Istrancalar barajı yüzde 14,97 • Kazandere barajı yüzde 3,51 • Ömerli barajı yüzde 49,96 • Pabuçdere barajı yüzde 3,25 • Sazlıdere barajı yüzde 9,4 • Terkos barajı 12,37

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