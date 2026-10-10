Yanis Egolfopulos: Çıldırıyorum, Türkiye ile karşı karşıya gelelim
Son dönemde Türkiye'yi açık bir şekilde hedef alan emekli Koramiral Yanis Egolfopulos, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde Türkiye'yi açık bir şekilde hedef alan emekli Koramiral Yanis Egolfopulos, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Haber7'in aktardığı habere göre, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesiyle yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin kıta sahanlığındaki haklarını vurgulaması üzerine, eski Yunan Koramiral Yanis Egolfopulos’un bir televizyon programında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Canlı yayında, elektrik bağlantı kablosunun deniz tabanına döşenmesine ilişkin değerlendirmeler sırasında söz alan Egolfopulos, Türkiye ile doğrudan bir gerilim yaşanmasını istediğini belirtti. Eski koramiral, “Türkiye ile karşı karşıya gelelim de bakalım o zaman nerede geri adım atacaklar. Ben karşı karşıya gelmemizi istiyorum.” sözleriyle tepki çeken ifadeler kullandı.
Olası bir kriz durumunda İsrail ve Mısır’ın Yunanistan’a destek vereceğini ileri süren Egolfopulos, bölgesel güç dengelerinin Türkiye açısından beklenmedik sonuçlar doğuracağını savundu. Bu ülkelerin Yunanistan’ın yanında yer alacağını iddia eden eski komutan, söz konusu iş birliğinin Ankara’nın tutumunu etkileyebileceğini öne sürdü.
Türkiye’nin GSI projesine karşı adım atmayacağını iddia eden Egolfopulos, Ankara’nın böyle bir girişimde bulunmaya cesaret edemeyeceğini ve gerekli güce sahip olmadığını savundu. Açıklamalar, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ve enerji projeleri etrafında süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Yunanistan ile GKRY arasında planlanan Great Sea Interconnector, iki tarafın elektrik şebekelerini deniz altından döşenecek bir kablo aracılığıyla birbirine bağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 898 kilometrelik hat için hazırlanan proje, bölgedeki deniz yetki alanları ve enerji güvenliği tartışmalarının da odağında bulunuyor.
Projeye Avrupa Birliği tarafından 658 milyon avro destek sağlanmasının öngörüldüğü, toplam maliyetin ise 2 milyar avroyu aşabileceği belirtiliyor. Gündeme gelen planlar arasında bağlantının ilerleyen aşamalarda yaklaşık 1.200 kilometrelik bir güzergâh üzerinden İsrail’e kadar uzatılması da yer alıyor.
Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin haklı itirazları ve projenin uygulanmasına dair hukuki tartışmalar sürerken, Egolfopulos’un son provokatif açıklamaları büyük tepki topladı.
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