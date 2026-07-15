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İsrail'i terörü sürüyor

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AA Giriş Tarihi:

İsrail'i terörü sürüyor

Masumların kanıyla beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.

#1
Foto - İsrail'i terörü sürüyor

İsrail güçlerinin ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde Bereke ailesine ait eve saldırı düzenledi.

#2
Foto - İsrail'i terörü sürüyor

Saldırının ardından bölgeden yoğun alev ve duman yükseldi.

#3
Foto - İsrail'i terörü sürüyor

İşte soysuz İsrail'in kalleş saldırısı sonrası bölgeden görüntüler...

#4
Foto - İsrail'i terörü sürüyor

İşte soysuz İsrail'in kalleş saldırısı sonrası bölgeden görüntüler...

#5
Foto - İsrail'i terörü sürüyor

İşte soysuz İsrail'in kalleş saldırısı sonrası bölgeden görüntüler...

#6
Foto - İsrail'i terörü sürüyor

İşte soysuz İsrail'in kalleş saldırısı sonrası bölgeden görüntüler...

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