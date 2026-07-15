İsrail'i terörü sürüyor
Masumların kanıyla beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Masumların kanıyla beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.
İsrail güçlerinin ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde Bereke ailesine ait eve saldırı düzenledi.
Saldırının ardından bölgeden yoğun alev ve duman yükseldi.
İşte soysuz İsrail'in kalleş saldırısı sonrası bölgeden görüntüler...
İşte soysuz İsrail'in kalleş saldırısı sonrası bölgeden görüntüler...
İşte soysuz İsrail'in kalleş saldırısı sonrası bölgeden görüntüler...
İşte soysuz İsrail'in kalleş saldırısı sonrası bölgeden görüntüler...
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