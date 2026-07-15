Sıcak gelişme duyuruldu: İran kaynaklı 21 İHA ve 4 füze imha edildi
Kuveyt'ten yapılan açıklamada "Hava sahamızda bugün İran kaynaklı 21 İHA ve 4 füze imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuveyt'ten yapılan açıklamada "Hava sahamızda bugün İran kaynaklı 21 İHA ve 4 füze imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan Kuveyt'e yönelik gün içinde gerçekleşen saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Kuveyt hava sahasında bugün 21 İHA ve 4 balistik füze tespit ettiklerini aktaran Atvan, İran'dan gelen tüm İHA ve füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.
İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırılarıyla bazı hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığına dikkati çeken Atvan, söz konusu saldırılarda maddi hasar meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
ABD İRAN'A OPERASYON BAŞLATTI - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ikinci saldırı operasyonu başlattıklarını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD güçleri bugün İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarını başlattı. Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemilere tehdit oluşturan İran askeri kabiliyetlerini hedef alıyor. Bu boğaz, küresel ticarete hayati önem taşıyan bir uluslararası su yoludur. ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tutmaktadır."
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