  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail terörü sürüyor Terörist Netanyahu'nun Osmanlı kabusu ABD'li isim Türkiye için alınması muhtemel F-35 kararını duyurdu: İçeriğini paylaşamam ancak... Türk savunma şirketinin yardımı işe yaramadı: Kritik silahın üretimini ellerine yüzlerine bulaştırdılar Sıcak gelişme duyuruldu: İran kaynaklı 21 İHA ve 4 füze imha edildi Türkiye’yi hedef alan sinsi ittifak! Yunanistan Ege'de provokasyon için İsrail füzelerine sarıldı! Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü: On binlerden 10. yıl nöbeti... Sis bastırınca yaylada mahsur kaldılar! Rus turistler 10 saatlik çalışmayla kurtarıldı Kabızlık ve şişkinliğe kesin çözüm! Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye’yi hedef alan sinsi ittifak! Yunanistan Ege'de provokasyon için İsrail füzelerine sarıldı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’yi hedef alan sinsi ittifak! Yunanistan Ege'de provokasyon için İsrail füzelerine sarıldı!

Ege ve Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye’ye karşı yürüttüğü silahlanma yarışında yine kirli ortaklarına sığındı.

1
#1
Foto - Türkiye’yi hedef alan sinsi ittifak! Yunanistan Ege'de provokasyon için İsrail füzelerine sarıldı!

Komşu basınından sızan bilgilere göre Atina yönetimi, F-16 savaş uçaklarında kullanmak üzere yıl sonuna kadar katil İsrail'den yüksek tahrip gücüne sahip füzeler ve akıllı mühimmatlar tedarik etmek için harekete geçti.

#2
Foto - Türkiye’yi hedef alan sinsi ittifak! Yunanistan Ege'de provokasyon için İsrail füzelerine sarıldı!

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail’den alacağı "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmatı silahlı kuvvetler envanterine katmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Türkiye’yi hedef alan sinsi ittifak! Yunanistan Ege'de provokasyon için İsrail füzelerine sarıldı!

Kathimerini gazetesinin isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yunanistan, yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail’den "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmat alacak.

#4
Foto - Türkiye’yi hedef alan sinsi ittifak! Yunanistan Ege'de provokasyon için İsrail füzelerine sarıldı!

Bunların Yunanistan’daki F-16’larda kullanılabilmesi için uçuşa elverişlilik sertifikasının da eylülde edinilmesi planlanıyor.

#5
Foto - Türkiye’yi hedef alan sinsi ittifak! Yunanistan Ege'de provokasyon için İsrail füzelerine sarıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cezmi

Turkiye bunu dunya ve avrupa basininda yayinlamalidir yunanaistan teror ulkeye isbirligi yapiyor bir nato ulkesinekarsi kiritik tehdit iceren strateji uretiyorlar turkiye kendini korumak zorunda kalabilir dunyaya avrupaya duyurmaliki saldirdiginda hakliciksin soylemistik desin bunu bazen gozdagi niteliginde de soylesin burda basinada isduser israilbasini akilica ulkelerinin menfaatlerini yayinliyorlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
ABD saldırıları devam ediyor! Hürmüz Boğazı yakınları vuruldu
Dünya

ABD saldırıları devam ediyor! Hürmüz Boğazı yakınları vuruldu

İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adaları ile Bender Abbas kentine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Bölgede..
Erkek arkadaşı lüks restorana götürdü, kalçasının yarısını ameliyatla aldılar
Dünya

Erkek arkadaşı lüks restorana götürdü, kalçasının yarısını ameliyatla aldılar

ABD'de yaşayan 47 yaşındaki Lacey Pepper, erkek arkadaşının götürdüğü lüks restoranda yediği karidesten sonra rahatsızlandı. Vücudunu saran ..
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan 15 Temmuz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "15 Temmuz'da yaşananlar ise dinin ideolojik veya örgütsel aidiyetlerin aparatı haline getirilmesinin c..
Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Milletine kurşun sıkanlar, milli iradeye tosladı
Gündem

Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Milletine kurşun sıkanlar, milli iradeye tosladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "O gün, aziz mi..
Avusturya kampı galibiyetle bitti! Fenerbahçe’den LASK karşısında 2 gollü prova
Spor

Avusturya kampı galibiyetle bitti! Fenerbahçe’den LASK karşısında 2 gollü prova

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında LASK’ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahvec..
Başkan Erdoğan yurda döndü
Gündem

Başkan Erdoğan yurda döndü

Taziyede bulunmak için Katar'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23