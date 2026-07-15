Türkiye’yi hedef alan sinsi ittifak! Yunanistan Ege'de provokasyon için İsrail füzelerine sarıldı!
Ege ve Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye’ye karşı yürüttüğü silahlanma yarışında yine kirli ortaklarına sığındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ege ve Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye’ye karşı yürüttüğü silahlanma yarışında yine kirli ortaklarına sığındı.
Komşu basınından sızan bilgilere göre Atina yönetimi, F-16 savaş uçaklarında kullanmak üzere yıl sonuna kadar katil İsrail'den yüksek tahrip gücüne sahip füzeler ve akıllı mühimmatlar tedarik etmek için harekete geçti.
Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail’den alacağı "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmatı silahlı kuvvetler envanterine katmaya hazırlanıyor.
Kathimerini gazetesinin isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yunanistan, yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail’den "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmat alacak.
Bunların Yunanistan’daki F-16’larda kullanılabilmesi için uçuşa elverişlilik sertifikasının da eylülde edinilmesi planlanıyor.
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