Fransa’da tartışmalı yasa kabul edildi! “Ölmeye yardım” düzenlemesi Meclis’ten geçti

Bu tasarı, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor. Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngörüyor. Hasta, bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi gerçekleştirecek. Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin "hastalığa bağlı acı çekiyor olması" ve "iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi" şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.