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Fransa’da tartışmalı yasa kabul edildi! "Ölmeye yardım" düzenlemesi Meclis’ten geçti

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fransa’da tartışmalı yasa kabul edildi! “Ölmeye yardım” düzenlemesi Meclis’ten geçti

Fransız Parlamentosu; tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü kişileri kapsayan “ölmeye yardım” yasa tasarısını nihai olarak kabul etti.

#1
Foto - Fransa’da tartışmalı yasa kabul edildi! "Ölmeye yardım" düzenlemesi Meclis’ten geçti

Fransa’da uzun süredir tartışılan “ölmeye yardım” yasa tasarısı Meclis’teki son oylamayla kabul edildi.

#2
Foto - Fransa’da tartışmalı yasa kabul edildi! "Ölmeye yardım" düzenlemesi Meclis’ten geçti

Fransa'da Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Mecliste, tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısı görüşüldü.

#3
Foto - Fransa’da tartışmalı yasa kabul edildi! "Ölmeye yardım" düzenlemesi Meclis’ten geçti

Yapılan nihai oylamada, tasarı 241 "hayır" oyuna karşı 291 "evet" oyuyla kabul edildi. Mecliste yapılan oylamayla tasarı, Parlamentodan nihai olarak geçmiş oldu.

#4
Foto - Fransa’da tartışmalı yasa kabul edildi! "Ölmeye yardım" düzenlemesi Meclis’ten geçti

Bu tasarı, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor. Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngörüyor. Hasta, bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi gerçekleştirecek. Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin "hastalığa bağlı acı çekiyor olması" ve "iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi" şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

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Foto - Fransa’da tartışmalı yasa kabul edildi! "Ölmeye yardım" düzenlemesi Meclis’ten geçti

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün yaptığı yazılı açıklamada, nihai oylamadan sonra tasarıdaki bazı unsurların anayasaya uygun olup olmadığının incelenmesi için Anayasa Konseyine başvuracağını açıklamıştı. Tasarı, daha önce Parlamentonun üst kanadı olan Senatoda 3 defa reddedilmiş, hükümet ise anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak bu konuda son sözü Meclise vermişti.

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