İsrail’den Bilal Erdoğan kararı!
Terör oluşumu İsrail, Bilal Erdoğan dahil 29 Türk vatandaşı hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Yasak gerekçesi ise gurur vesilesi!.. İşte detaylar...
Kahpe İsrail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ile aralarında dini ve sivil toplum liderlerinin de bulunduğu 29 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.
Bu adım, yasaklanacak kişilerin İsrail’e yönelik boykot kampanyaları yürüttüğü ve anti-İsrail söylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle gündeme geldi.
İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli’nin önerisi üzerine hazırlanan listede Bilal Erdoğan’ın yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gibi isimler de yer alıyor. Söz konusu yasak, Başbakanlık ofisinin onayından geçecek.
İsrailli yetkililer, yasaklanan kişilerin kamuoyu önünde İsrail’e boykot çağrısı yaptığını, İsrail’i hedef alan kampanyalar yürüttüğünü öne sürdü. Chikli daha önce Türkiye’yi “düşman devlet” olarak tanımlamıştı.
Chikli’ye göre Türkiye’nin Gazze’deki uluslararası yeniden inşa çabalarına dahil edilmesine rağmen, bu kişilerin faaliyetleri İsrail devletinin “meşruiyetini zayıflatmayı” amaçlıyor. Yasaklama kararının uygulanması için nüfus ve göçmenlik otoritelerine tavsiye iletilecek.
Kararın arka planında, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimli ilişkiler bulunuyor. Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımını sert şekilde eleştirerek, birçok ticari ilişkiyi askıya almıştı.
