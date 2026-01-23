  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nihayet Tedesco da gerçeği gördü... Kerem Aktürkoğlu kesik yiyecek: Bir süre dinlenebilir İsrail’den Bilal Erdoğan kararı! Ayakkabılardaki deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı! Meğer sadece görsel değilmiş! Onca uyarıya rağmen aynı tas aynı hamam: Tüm zamanların değişmeyen parolası Ortalık toz duman oldu: Benfica taraftarlarından şok Rafa Silva tepkisi! 17 ülkeye ihraç ediyoruz! ASELSAN'ın MUHAFIZ'ına yeni yetenekler geliyor AFAD yaşlı hastaya kar aracı ile ulaştı Kara Kartal'dan flaş golcü hamlesi! Abraham'ın olası ayrılığında... Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İsrail’den Bilal Erdoğan kararı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’den Bilal Erdoğan kararı!

Terör oluşumu İsrail, Bilal Erdoğan dahil 29 Türk vatandaşı hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Yasak gerekçesi ise gurur vesilesi!.. İşte detaylar...

1
#1
Foto - İsrail’den Bilal Erdoğan kararı!

Kahpe İsrail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ile aralarında dini ve sivil toplum liderlerinin de bulunduğu 29 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

#2
Foto - İsrail’den Bilal Erdoğan kararı!

Bu adım, yasaklanacak kişilerin İsrail’e yönelik boykot kampanyaları yürüttüğü ve anti-İsrail söylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle gündeme geldi.

#3
Foto - İsrail’den Bilal Erdoğan kararı!

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli’nin önerisi üzerine hazırlanan listede Bilal Erdoğan’ın yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gibi isimler de yer alıyor. Söz konusu yasak, Başbakanlık ofisinin onayından geçecek.

#4
Foto - İsrail’den Bilal Erdoğan kararı!

İsrailli yetkililer, yasaklanan kişilerin kamuoyu önünde İsrail’e boykot çağrısı yaptığını, İsrail’i hedef alan kampanyalar yürüttüğünü öne sürdü. Chikli daha önce Türkiye’yi “düşman devlet” olarak tanımlamıştı.

#5
Foto - İsrail’den Bilal Erdoğan kararı!

Chikli’ye göre Türkiye’nin Gazze’deki uluslararası yeniden inşa çabalarına dahil edilmesine rağmen, bu kişilerin faaliyetleri İsrail devletinin “meşruiyetini zayıflatmayı” amaçlıyor. Yasaklama kararının uygulanması için nüfus ve göçmenlik otoritelerine tavsiye iletilecek.

#6
Foto - İsrail’den Bilal Erdoğan kararı!

Kararın arka planında, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimli ilişkiler bulunuyor. Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımını sert şekilde eleştirerek, birçok ticari ilişkiyi askıya almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor
Gündem

Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor

İklim bilimci Okan Bozyurt, şubatın ilk yarısında sıcaklıkların artacağını ancak ayın ortasından sonra mart ayına doğru Türkiye genelinde ol..
Türkiye ve İngiltere arasında imzalar atıldı Hidrojen yakıtlı lokomotif müjdesi
Teknoloji

Türkiye ve İngiltere arasında imzalar atıldı Hidrojen yakıtlı lokomotif müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planl..
İsrail Meclisi'nde skandal karar! Yasa tasarısı onaylandı
Dünya

İsrail Meclisi'nde skandal karar! Yasa tasarısı onaylandı

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in sözde Meclisi, Filistinli öğretmenlerin eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısını o..
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi
Gündem

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Yıllardır terör örgütlerine "demokrasi" kılıfı altında kol kanat geren Almanya, beslediği yılanın zehriyle yüzleşiyor. Terör örgütü YPG/SDG ..
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!
Gündem

Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Rusya ile küresel finans baronları arasındaki savaşta kılıçlar tamamen çekildi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın en karanlık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23