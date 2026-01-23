Ahır bile daha iyidir: Beyoğlu'ndaki eve istedikleri kira pes dedirtti!
İstanbul'da ortalama kira 30 bin liraya yaklaşırken, Beyoğlu'ndaki bir eve istenen ücret sosyal medyada gündem oldu...
Beyoğlu'nda 17 bin TL kira istenen evin görüntüleri ise herkesi isyan ettirdi. Harabeye dönmüş evin rutubet ve bakımsız olduğu dikkatlerden kaçmazken, görüntüyü paylaşan çok sayıda kullanıcı "Ev değil, resmen harabe" yorumunda bulundu.
HARABEYE DÖNMÜŞ EV İÇİN 17 BİN TL İSTİYORLAR Beyoğlu'nda bir ilan sitesinde yer alan kiralık ev görenleri şaşkına çevirdi. İlanda yer alan fotoğraflarda dairenin duvarlarının rutubet içinde olduğu ve sıvaların döküldüğü görüldü.
Duvarlarda nemden kaynaklanan kararmalar dikkat çekerken, banyo ve mutfağın da son derece bakımsız olduğu anlaşıldı.
"KAÇIRAN ÜZÜLÜR" İlan sitesinde yer alan konut ilanı ise kaçıran üzülür, ciddi talipliler için fırsat ve geç kalanlar için keşke ilanıdır ifadeleri dikkat çekti./ kaynak: haber7
