  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık açıkladı! Güvenli internet abone sayısı belli oldu Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti ‘Keşif yalan’ diyen CHP’liler soba yaksın! 17 milyon haneye yerli doğal gaz geliyor Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor 20. İyilik Gemisi Gazze yolunda Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor İŞKUR istatistikleri paylaştı: En çok işçi aranan meslekler belli oldu! İspanya'nın ardından dünya ikincisi olduk Zeytin ve zeytinyağında başaktörüz
Türkiye
9
Yeniakit Publisher
Kar yağacak şehirler açıklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kar yağacak şehirler açıklandı

Kar yağışını bekleyenlere müjde! Türkiye genelinde 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hangi illere kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 18 şehre kar yağması bekleniyor.

1
#1
Foto - Kar yağacak şehirler açıklandı

Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü kar yağacağı tahmin edilen şehirler belli oldu. İşte kar yağışı beklenen o şehirler...

#2
Foto - Kar yağacak şehirler açıklandı

Artvin Gümüşhane Erzincan

#3
Foto - Kar yağacak şehirler açıklandı

Tunceli Malatya Adıyaman

#4
Foto - Kar yağacak şehirler açıklandı

Gaziantep Kilis Kahramanmaraş

#5
Foto - Kar yağacak şehirler açıklandı

Niğde Kayseri Nevşehir

#6
Foto - Kar yağacak şehirler açıklandı

Sivas Tokat Karaman

#7
Foto - Kar yağacak şehirler açıklandı

Kırşehir Aksaray Yozgat

#8
Foto - Kar yağacak şehirler açıklandı

Kar yağışı beklenen şehirler MGM'nin tahmin haritasında da böyle gösterildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!
Spor

Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın, eksikliklerin giderilme..
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Iğdır’da Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek sokakları terörize etmeye kalkışan koroya yargı "dur" dedi. İzinsiz gösteri sırasında polise ..
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!
Dünya

Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan ve işgali altında tuttuğu Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoymayı g..
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi
Gündem

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Yıllardır terör örgütlerine "demokrasi" kılıfı altında kol kanat geren Almanya, beslediği yılanın zehriyle yüzleşiyor. Terör örgütü YPG/SDG ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23