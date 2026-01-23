Kar yağacak şehirler açıklandı
Kar yağışını bekleyenlere müjde! Türkiye genelinde 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hangi illere kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 18 şehre kar yağması bekleniyor.
Kar yağışını bekleyenlere müjde! Türkiye genelinde 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hangi illere kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 18 şehre kar yağması bekleniyor.
Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü kar yağacağı tahmin edilen şehirler belli oldu. İşte kar yağışı beklenen o şehirler...
Artvin Gümüşhane Erzincan
Tunceli Malatya Adıyaman
Gaziantep Kilis Kahramanmaraş
Niğde Kayseri Nevşehir
Sivas Tokat Karaman
Kırşehir Aksaray Yozgat
Kar yağışı beklenen şehirler MGM'nin tahmin haritasında da böyle gösterildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23