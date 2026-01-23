  • İSTANBUL
Kültür Sanat
Yeniakit Publisher
AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

Çocukların kalbi eğlence için yarıyıl tatilinde daha çok atıyor! İstanbul ve Ankara’da çocuklar için harika etkinlikler devam ediyor! Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile CSO ADA Ankara, yarıyıl tatilinde çocuklar için hazırlanan zengin ve renkli etkinlik programlarıyla sanat dolu günlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

#1
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

AKM ve CSO ADA ANKARA YARI YIL TATİLİ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile CSO ADA Ankara, yarıyıl tatilinde çocuklar için hazırlanan zengin ve renkli etkinlik programlarıyla sanat dolu günlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 31 Ocak’a kadar sürecek programlarda tiyatro, müzikal, konser, masal anlatımı ve yaratıcı atölyeler çocukları hem eğlenceli hem de öğretici bir yolculuğa çıkarıyor. Kültür ve sanatın iki önemli merkezi, yarıyıl tatilinde aileler için nitelikli ve ilham verici bir alternatif sunuyor.

#2
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

CSO ADA ANKARA, YARIYIL TATİLİNDE ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURUYOR CSO Ada Ankara’da program, 24 Ocak’ta Bankkart Mavi Salon’da sahnelenecek “Schubert ile Pijama Partisi” ile başlıyor. Aynı gün Fuaye alanında sahnelenecek “Zıp Zıp Tavşan”, çocukları eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa çıkarıyor. 25 Ocak’ta “Dans Et Bizimle Strauss”, “İllüzyon” ve “Bubble Queen” gösterileriyle müzik ve sahne sanatları bir araya geliyor. 26 Ocak’ta gerçekleştirilecek Dore Mimi Halı Oyunu Atölyesi, farklı yaş gruplarına yönelik seanslarıyla çocukların ritim ve müzik farkındalığını geliştirmeyi amaçlıyor. 27 Ocak’ta “Karga ile Tilki” ve “Arı Vız Vız” oyunları Fuaye sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 28 Ocak’ta “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Akıllı İbiş” ve “Oz Büyücüsü” aynı gün içinde farklı sahnelerde çocuklarla buluşurken, 29 Ocak’ta “Ağustos Böceği ile Karınca” sahneleniyor. Program, 30 Ocak’ta “Fındıkkıran” ve “Çizmeli Kedi”, 31 Ocak’ta ise Bateri Çocuk Orkestrası – Küçük Eller, Büyük Ritimler konseri ile “Magic Bubbles” gösterisiyle sona eriyor. AKM’DE YARIYIL TATİLİ 156 ETKİNLİKLE ÇOCUKLARA SANAT DOLU BİR DENEYİM SUNUYOR Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yarıyıl tatilinde çocukları sanatla buluşturan kapsamlı programıyla minik sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tiyatrodan müzikallere, masal anlatımlarından geleneksel gölge oyunlarına uzanan zengin içerik, çocukların hayal gücünü desteklerken sanatı eğlenceli ve erişilebilir bir deneyime dönüştürüyor.

#3
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

AKM Çocuk Sanat Merkezi tarafından 3–12 yaş grubuna yönelik 115 atölye çalışması düzenlenirken; Türk Telekom Opera Salonu, AKM Tiyatro Salonu, Çok Amaçlı Salon ve Kültür Sokağı’nda 14 çocuk tiyatro oyunu ve 27 gösteri sanatseverlerle buluşuyor. Yarıyıl tatili boyunca AKM’de toplam 156 etkinlik gerçekleştiriliyor.

#4
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

24 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek programda tiyatro oyunları, müzikaller, dans gösterileri ve yaratıcı atölyeler çocuklarla buluşacak. Program, 24 Ocak tarihinde AKM Çok Amaçlı Salon’da sahnelenecek Kutup Masalı ve Zebra Müzikali ile başlayacak. Aynı gün AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek Ho Ho Ho Müzikali, Noel Baba ve Elflerin renkli dünyasında geçen, sevgi ve umudu merkeze alan interaktif bir yeni yıl masalını sahneye taşıyacak. 25 Ocak tarihinde AKM Çok Amaçlı Salon’da sahnelenecek Karagöz Gölge Oyunu, Karagöz ve Hacivat’ın eğlenceli maceralarıyla çocukları geleneksel Türk tiyatrosuyla buluşturacak. Aynı gün sahnelenecek Özgür Abi ile Tarihe Yolculuk, çocukları hayali kahramanlardan gerçek tarih ve kültür kahramanlarına uzanan macera dolu bir sahne deneyimine davet edecek. AKM Tiyatro Salonu’nda yine aynı tarihte sahnelenecek Önüm Arkam Duygularım Sobe, mutluluk, korku, öfke ve şaşkınlık gibi temel duyguları sahne üzerinden tanıtarak çocukları duyguların renkli dünyasına davet edecek.

#5
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

Program, 26 Ocak tarihinde AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali ile devam edecek. Anadolu Ateşi’nin çocuklardan oluşan dans topluluğu Kıvılcım, Anadolu’nun kültürel zenginliklerinden beslenen koreografileri ile etnik ve modern dansı bir araya getirecek. 27 Ocak tarihinde sahnelenecek Bay Majör’ün Müzik Yolculuğu, klasik müziği çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir sahne deneyimine dönüştürerek Mozart’ın dünyasında keyifli bir yolculuk sunacak. 29 Ocak tarihinde ise Karagöz Gölge Oyunu yeniden minik izleyicilerle buluşacak. AKM Çok Amaçlı Salon’da 30 Ocak tarihinde gerçekleşecek Masal Anlatımı, çocukları iyilik, adalet ve yardımlaşma temaları etrafında şekillenen hikâyelerle buluşturacak. 31 Ocak tarihinde sahnelenecek Arı Maya, doğayı koruma ve dostluk temasını merkeze alırken; 1 Şubat tarihinde sahnelenecek Ağustos Böceği ile Karınca, emek, paylaşım ve denge kavramlarını eğlenceli bir sahne uyarlamasıyla çocuklara aktaracak.

#6
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek atölyelerde; yaratıcı drama, dans, müzik, resim, ebru, yazarlık, ritim, bale, maske yapımı, yoga ve ebeveyn-çocuk etkinlikleri yer alacak. Atölyeler sayesinde çocuklar yaratıcılıklarını geliştirirken, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etme fırsatı bulacak.

#7
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

AKM’de yarıyıl tatili süresince gerçekleştirilen bu kapsamlı program, çocukların sanatı erken yaşta keşfetmesini, hayal güçlerini geliştirmesini ve aileleriyle birlikte nitelikli, keyifli bir tatil deneyimi yaşamalarını hedefliyor. CSO Ada Ankara ve AKM’de düzenlenen yarıyıl tatili etkinlikleri, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunuyor.

#8
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

#9
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

#10
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

#11
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

#12
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

#13
Foto - AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

