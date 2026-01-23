AKM ve CSO ADA ANKARA yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor!

CSO ADA ANKARA, YARIYIL TATİLİNDE ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURUYOR CSO Ada Ankara’da program, 24 Ocak’ta Bankkart Mavi Salon’da sahnelenecek “Schubert ile Pijama Partisi” ile başlıyor. Aynı gün Fuaye alanında sahnelenecek “Zıp Zıp Tavşan”, çocukları eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa çıkarıyor. 25 Ocak’ta “Dans Et Bizimle Strauss”, “İllüzyon” ve “Bubble Queen” gösterileriyle müzik ve sahne sanatları bir araya geliyor. 26 Ocak’ta gerçekleştirilecek Dore Mimi Halı Oyunu Atölyesi, farklı yaş gruplarına yönelik seanslarıyla çocukların ritim ve müzik farkındalığını geliştirmeyi amaçlıyor. 27 Ocak’ta “Karga ile Tilki” ve “Arı Vız Vız” oyunları Fuaye sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 28 Ocak’ta “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Akıllı İbiş” ve “Oz Büyücüsü” aynı gün içinde farklı sahnelerde çocuklarla buluşurken, 29 Ocak’ta “Ağustos Böceği ile Karınca” sahneleniyor. Program, 30 Ocak’ta “Fındıkkıran” ve “Çizmeli Kedi”, 31 Ocak’ta ise Bateri Çocuk Orkestrası – Küçük Eller, Büyük Ritimler konseri ile “Magic Bubbles” gösterisiyle sona eriyor. AKM’DE YARIYIL TATİLİ 156 ETKİNLİKLE ÇOCUKLARA SANAT DOLU BİR DENEYİM SUNUYOR Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yarıyıl tatilinde çocukları sanatla buluşturan kapsamlı programıyla minik sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tiyatrodan müzikallere, masal anlatımlarından geleneksel gölge oyunlarına uzanan zengin içerik, çocukların hayal gücünü desteklerken sanatı eğlenceli ve erişilebilir bir deneyime dönüştürüyor.