İsrail'de korku bacayı sardı: 'Türk yürüyüşü sonumuz olacak'

Gazze'de ateşkes süreci kapsamında Türkiye ve Katar'ın barış konseyi içindeki pozisyonu, hem bölgesel dengeleri hem de İsrail'in endişelerini yeniden gündeme getirdi. Bölgedeki siyasi çözüm arayışlarında adı geçen bu iki ülkenin, barış konseyi çatısı altında üstleneceği görevler ve atacağı adımlar, sadece Gazze'nin geleceğini değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki güç dengelerini de doğrudan etkiliyor.