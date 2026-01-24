  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Doğa
9
Yeniakit Publisher
Yazın başka kışın bir başka güzel
IHA Giriş Tarihi:

Yazın başka kışın bir başka güzel

Tokat'ta kar yağışıyla birlikte Kaz Gölü buz tutarak beyaza bürünürken, dronla görüntülenen kış manzarası görsel şölen sundu. Yenileme çalışmaları süren gölün ne zaman ziyarete açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

#1
Foto - Yazın başka kışın bir başka güzel

Tokat'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa harikası Kaz Gölü beyaza büründü. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüzeyi buzla kaplanan göl, kış manzarasıyla görsel şölen sundu.

#2
Foto - Yazın başka kışın bir başka güzel

Kar yağışı sonrası sazlık alanları, yürüyüş yolları ve gözetleme kuleleriyle dikkat çeken Kaz Gölü, kış mevsiminin tüm güzelliğini gözler önüne serdi. Beyaz örtüyle kaplanan göl ve çevresi yağlı tabloları andıran görseller oluşturdu.

#3
Foto - Yazın başka kışın bir başka güzel

Kaz Gölü'nün kış manzarası dron ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde, buz tutan göl yüzeyi, karla kaplanan sazlık alanlar ve çevredeki tarım arazileri ön plana çıktı. Sessizliği ve doğallığıyla dikkat çeken göl, kış aylarında da doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

#4
Foto - Yazın başka kışın bir başka güzel

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Kaz Gölü, 16 Haziran 2021 tarihinde yürütülen proje çalışmaları nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

#5
Foto - Yazın başka kışın bir başka güzel

Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen gölde, sosyal alanların oluşturulmasına yönelik başlatılan çalışmaların 2021 yılının Kasım ayında tamamlanması hedefleniyordu.

#6
Foto - Yazın başka kışın bir başka güzel

Ancak pandemi süreci ve 6 Şubat depremleri nedeniyle çalışmalar tamamlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katkılarıyla yeniden başlatılan projenin yaklaşık 25 milyon TL'ye mal olduğu öğrenildi.

#7
Foto - Yazın başka kışın bir başka güzel

Proje tamamlandığında Kaz Gölü'nde yürüyüş ve bisiklet yolları, kır lokantası, gün batımı terası ve mescit yer alacak.

#8
Foto - Yazın başka kışın bir başka güzel

Yenileme çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve gölün ziyaretçilere ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

